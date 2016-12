Es menschelt beim Autokauf

Glaubt man den gängigen Vorhersagen, dann werden Automobilverkäufer zu Auslaufmodellen, die dem Internet „zum Opfer fallen“. Um der tatsächlichen Bedeutung des Automobilverkäufers auf die Spur zu kommen, hat die Nürnberger Marktforschung puls 1.002 Autokäufern die Frage gestellt, ob und inwieweit sie „ihre“ Automobilmarke, „ihr“ Autohaus und „ihren“ Automobilverkäufer weiterempfehlen würden. Dabei zeigen sich überraschende Ergebnisse zur Bedeutung des Automobilverkäufers: 66 Prozent der Autokäufer empfehlen die Automobilmarke weiter, 52 Prozent das Autohaus und 51 Prozent den Automobilverkäufer. „Schon diese Ergebnisse zeigen, dass Automobilverkäufer aktuell immer noch für jeden zweiten Autokäufer eine (sehr) große Rolle spielen“, kommentiert puls Geschäftsführer Dr. Konrad Weßner die Ergebnisse.



Bei der Betrachtung derer, die den Automobilverkäufer sehr stark beziehungsweise eher nicht weiterempfehlen, zeigt sich die Unverzichtbarkeit des Automobilverkäufers noch deutlicher: Autokäufer mit hoher Weiterempfehlung des Automobilverkäufers empfehlen ihr Autohaus zu satten 89 Prozent weiter. Die Gruppe derer, die den Automobilverkäufer eher nicht weiterempfehlen, promotet den Automobilhändler dagegen nur zu kümmerlichen 14 Prozent. Ähnlich positiv ist die Wirkung des Automobilverkäufers auf die Weiterempfehlung der Automobilmarke. „Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass Automobilverkäufer auch im digitalen Zeitalter nicht nur unverzichtbar, sondern sogar eine Chance zur signifikanten Steigerung der Weiterempfehlung des Händlers und der Automarke sind“, kommentiert puls Chef Weßner die Ergebnisse. Mit einer weiteren Frage hat puls herausgefunden, dass „Soft Skills“ wie Sympathie und Seriosität die wichtigsten Treiber der Kundenzufriedenheit mit Automobilverkäufern sind. Fachkenntnisse zum Fahrzeug hingegen machen als Muss-Anforderung kaum einen attraktiven Unterschied. Lernbereite Automobilverkäufer haben im zunehmenden Modell- und Ausstattungsdschungel somit die große Chance, ihre Bedeutung in Zukunft als „Individualisierungsprofis“ sogar zu steigern.

