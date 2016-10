publity AG verstärkt Asset Management-Kompetenz

Die publity AG, Leipzig, verstärkt ihr Asset Management mit Dirk Richter (49).



Der Dipl.-Immobilienwirt übernimmt ab sofort die Betreuung der durch die publity erworbenen Objekte im Raum Frankfurt am Main und in unmittelbarer Umgebung. Dabei stehen das Vermietungsmanagement und das Objektmarketing im Fokus seiner Arbeit.



Dirk Richter war zuvor mehrere Jahre in leitenden Positionen bei verschiedenen privaten und institutionellen Unternehmen tätig. Er war dort insbesondere für die Bereiche Vermietung, Mieterstruktur, Vermietungsanalyse verantwortlich. Sein Know-how erwarb er zudem bei der Graf-Solms- Gruppe, bei der er das Vermietungsmanagement von Büroimmobilien aufbaute.



„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Richter und werden mit seiner Unterstützung jede einzelne Immobilie im Raum Frankfurt am Main optimal betreuen, Entwicklungspotential erkennen und bestmöglich nutzen“, so Frederik Mehlitz, Vorstandsmitglied der publity AG.

Über die publity AG

Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.







