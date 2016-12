Sand - Pfeife - Tore - Fussballfieber beim Internationalen Festhallen Reitturnier Frankfurt

Sie wollen Revanche, die Reiter, für die Niederlage aus dem Dezember 2015: Nach der Premiere folgt nun beim Internationalen Festhallen Reitturnier Frankfurt (15. - 18. Dezember) die zweite Begegnung zwischen einer internationalen Reiterauswahl gegen die Traditionsmannschaft der Eintracht Frankfurt unter der Regie von Karl-Heinz „Charly“ Körbel. Und erneut ist es dem Franfurter „Urgestein“ geglückt, ein gutes Team für den Hallenfussball der besonderen Art zu begeistern.



Die Festhallenpartie 2015 hatte es bereits „in sich“ - die Emotionen kochten hoch, selten wurde soviel gelacht bei einem internationalen Spiel und der Trainer der Reiterauswahl - Paul Schockemöhle - sah sich sogar gezwungen, das Tor umzukippen, um dem gegnerischen Offensivdrang Erfolgsgrenzen zu setzen. Eher selten dürfte der Kommentar von Bundesligaschiri Lutz Wagner dazu gewesen sein: „Völlig richtige Maßnahme - der Trainer hatte keine andere Möglichkeit!“



Nun soll es am Freitagabend erneut im Sand der Frankfurter Festhalle mit Drang zum Tor, laufschnell, reaktionsstark und taktisch pfiffig zugehen. Der „Anpfiff“ erfolgt nach dem Stübben Jump & Drive. Noch bevor die Eintracht-Traditionsauswahl gegen die Reiter antritt, lernt man sich dabei schon mal näher kennen, denn beim Stübben Jump & Drive bilden Reiter und Fussballer jeweils ein Team. Praktischerweise wird den Reitern das Springen überlassen, danach geht es rasend schnell zum bereit stehenden



Auto und das dürfen die Fussballer fahren. Unvergessen sind seit dem vergangenen Jahr auch die leuchtenden Augen von Sportlern beider Disziplinen angesichts der sagenhaft vielen PS unter der Motorhaube. Da fliegt der Sand dann besonders schön im Parcours…..



In vier Preiskategorien von Donnerstag bis Sonntag sind Karten erhältlich. Auch an den Tageskassen solange der Vorrat reicht.



Achtung: In Frankfurt gibt es für Besucher, die mit dem PKW anreisen, im Parkhaus P4 in unmittelbarer Nähe zur Festhalle einen Sondertarif für 9 Euro pro Tag. ÖPNV-Vorteil: Die Eintrittskarten sind zugleich auch RMV-Kombitickets für Hin- und Rückfahrt im Verbundraum mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Karten gelten ab drei Stunden vor Beginn des jeweiligen Veranstaltungstages und bis zum Betriebsschluss des jeweiligen Veranstaltungstages.







