Internationales Festhallen Reitturnier Frankfurt 15. - 18. Dezember 2016

Der erste Tag des Internationalen Festhallen Reitturniers Frankfurt gehört den Reiterinnen und Reitern aus dem Gastgeberland Hessen. Und Hessen ist weltoffen, das zeigen die Ergebnisse: Das Finale der Hessischen Springreiter im Preis der Gugler Sporthorses GmbH & Co. KG und der PTG Dienstleistungen sah auf den ersten drei Plätzen USA, Puerto Rico und Deutschland! Annabel Joost, Maria Victoria Perez und David Will jumpten auf „das Podium“ - und alle drei trainieren im Gestüt Prinzenberg bei Dietmar Gugler.



Konkurrenzkampf - nein! „Wir sind froh, dass es in der ´Familie`geblieben ist“, lacht Maria Victoria Perez aus Puerto Rico. Die 25-jährige Vorjahressiegerin begnügte sich gut gelaunt mit Platz zwei hinter ihrer 19 Jahre jungen US-Kollegin Annabel Joost. Rang drei ging an David Will, der genauso wie Dietmar Gugler auch als Trainer fungiert. „Wenn das so weitergeht mit den Ergebnissen, haben die bald keinen Respekt mehr vor mir“, scherzte der 28-jährige. Joost dürfte es am gleichen Abend noch mächtig kalt geworden sein, denn der Sieg im Finale der Hessischen Springreiter war ihr erster S-Sieg. „Und der erste S-Sieg wird bei uns mit einem Bad im Wassergraben gefeiert“, grinsten Will und Perez mit Blick auf die junge Kollegin gut gelaunt….







Eine Norwegerin feierte am Morgen fröhlich den Sieg in der Einlaufprüfung des Nürnberger Burg-Pokals: Isabel Freese, die bereits seit vielen Jahren in Deutschland lebt und arbeitet, konnte mit dem Dunkelfuchs Vitalis mit 76,36 Prozent den St.Georg Spezial gewinnen. Hinter Freese reihte sich Jill-Marielle Becks mit Damon`s Satelite ein. Platz drei ging an Franziskus unter Reitmeisterin Ingrid Klimke (Münster).







Hessens Reiterinnen und Reiter begeisterten in der Festhalle mit Vielfalt und Leistungsvermögen. In der Teamwertung der ST Masters - der Kombinantion aus Schüler und Trainer in zwei Dressurprüfungen - konnten erstmals Erich Geier aus Bad Soden als Ausbilder und seine Schülerin Annabelle Manganaro ihren Sieg vor Thomas Wagner und Stella Thiel feiern.







Ergebnisüberblick



20 Nat. Prix St. Georges-Special - Einlaufprüfung, NÜRNBERGER BURG-POKAL der Dressurreiter 2016:



1. Isabel Freese (NOR), Vitalis 4, 76.366%; 2. Jil-Marielle Becks (GER), Damon's Satelite, 75.049%; 3. Ingrid Klimke (GER), Franziskus 15, 74.976%; 4. Ingrid Klimke (GER), Geraldine 189, 74.561%; 5. Helen Langehanenberg (GER), Suppenkasper, 74.537%; 6. Kira Wulferding (GER), For Romance OLD, 74.073%;







44 Dressurprüfung Kl. S* Wertungsprüfung für das Schüler-Trainer Teamfinale, ST-Masters Finale 2016: Trainer präsentiert durch die Familien Mettenheimer, Reuner-Krebs, Roth, Schmidt und Willers:1. Erich Geier (GER), Maksim 2, 69.737%; 2. Claudia Rassmann (GER), Salazar 19, 68.816%; 3. Stefanie Lugge-Kerner (GER), Valerio 13, 67.588%; 4. Thomas Wagner (GER), Dior 145, 65.702%; 5. Bernhard Fliegl (GER), Woodini 2, 64.868%;



43 Dressurprüfung Kl. L** Wertungsprüfung für das Schüler-Trainer Teamfinale, ST-Masters Finale 2016: Schüler präsentiert durch die Familien Mettenheimer, Reuner-Krebs, Roth, Schmidt und Willers:1. Stella Thiel (GER), Dawn 9, 71.927%; 2. Annabelle Manganaro (GER), San Cherie V, 70.729%; 3. Laura-Sophie Meiering (GER), TH Voyage, 66.823%; 4. Julia Sophie Heck (GER), FS Dorinkort, 63.906%; 5. Linda Greiner (GER), Danilo C, 54.531%;



42 Team-Dressurprüfung Kl. L**/S*, Finale ST-Masters 2016: 1. Team Manganaro/Geier, 795.00 Punkte; 2. Team Thiel/Wagner, 690.50; 3. Team Meiering/Rassmann, 784.50; 4. Team Heck/Lugge-Kerner, 613.50; 5. Team Greiner/Fliegl, 739.50;



46 Nat. Kombinierter Dressur-/Springwettbewerb Kl. E, Nachwuchspreis der NÜRNBERGER Versicherungen:1. Alina Lemmerz (GER), Norman 84, 15.3; 2. Ida Marie Schmitz (GER), Sir Little 2, 15.0; 3. Letizia Beyer (GER), Gibet Nich, 14.8; 4. Jasmina Hasse (GER), Maharadscha 29, 14.5; 5. Isabella von Roeder (GER), Freda 11, 14.2; 6. Stella-Louise Buchmann (GER), Susanne 39, 14.0;







41 Nat. Stil-Springprüfung Kl. M**(1.35m), Preis der Dieter Hofmann-Stiftung – Finale I:1. Ilena Kilian (GER), Chalet's Carlotta, 8.8; 2. Anna Duff (IRL), Baron XVIII, 8.6; 3. Philipp Bein (GER), Pactole Trust, 8.5; 4. Hannah Schleef (GER), Estella 86, 8.4; 5. Nico Sauer (GER), Wolkenstern 17, 8.2; 6. Celine Frieß (GER), Tönne 3, 7.7;







40 Nat. Springprüfung Kl. S ** mit Stechen (1.45m), Preis der Gugler Sporthorses GmbH & Co. und der PTG Dienstleitungen:1. Annabel Joost (USA), Stakkato Rouge, 0.00/34.02; 2. Maria Victoria Perez (PUR), Qudo S, 4.00/32.00; 3. David Will (GER), Carlanda 5, 4.00/33.64; 4. Karim Eisenhofer (GER), Che Xiao-San, 0.75/66.14; 5. Julia Bartmann (GER), Cayoso, 4.00/61.32; 6. Anna-Maria Grimm (GER), Vita 23, 4.00/61.62;







Internationales Frankfurter Festhallen Reitturnier erleben?



Dann schnell noch Tickets an den Tageskassen sichern. Frankfurt trumpft mit internationalem Sport im Parcours und im Dressurviereck auf und bietet das 25. Finale im Nürnberger Burg-Pokal und das Finale im Louisdor-Preis

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren