Dressur-Weltcup gestartet - VR Classics sind die siebte Station

Der Start in die Weltcupsaison der Dressur fiel am Wochenende im dänischen Odense und endete mit einem Sieg des Spaniers Jurado Lopez. In nicht ganz vier Monaten kehrt der Dressur-Weltcup zurück in den Norden und zwar zu den VR Classics, der dienstältesten Weltcup-Station Europas. Vom 16. - 19. Februar 2017 sind die Holstenhallen in Neumünster Gastgeber der siebten Station des Dressur-Weltcups.



Die internationale Serie wird in Neumünster zum 31. Mal zelebriert. Weltcup bei den VR Classics, das ist geballte Sportbegeisterung, Emotion, Energie und Freude an außergewöhnlichen Pferden und Reitern. Unvergessen ist Isabell Werths Sieg in der Weltcup-Kür, Preis der VR Bank Neumünster mit der Stute Weihegold am Sonntagvormittag in der komplett ausverkauften Halle im Februar 2016. Wenige Monate später gewann dieses Traumpaar erst Olympiagold mit der Mannschaft und auch noch Einzelsilber. Die Faszination Dressur-Weltcup gibt es auch im Februar 2017 zweimal in den Holstenhallen: Im Grand Prix am Samstagvormittag und in der Grand Prix Kür am Sonntagvormittag!



Tickets sichern für die VR Classics



Der Kartenvorverkauf für die VR Classics ist bereits gestartet. Tickets für das internationale Spring- und Dressurturnier gibt es bereits jetzt unter der Ticket-Hotline (04321) 755 421 oder per e-mail an tickets@reitturnier.de. Vom 1. Dezember bis zum 14. Februar können auch wieder im Caspar-von-Saldern Haus, Haart 32 in 24534 Neumünster Tickets gekauft oder vorbestellte Tickets abgeholt werden. Das Ticketbüro ist an folgenden Tagen geöffnet: Di. & Mi. 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr, Do. 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr



Informationen zu den VR Classics 2016, Impressionen, Nachrichten und Details zu Preisen und Plätzen gibt es im Internet unter: www.pst-marketing.de.



