PRUNKHUND macht hundum glücklich!

Mit praktischen Halsbändern und Leinen begeistert das Label Hundehalter weltweit. Denn die Produkte stehen dem Stil von Frauchen und Herrchen in nichts nach. Seit der Gründung 2007 setzt das Familienunternehmen auf modernes Design und Alltagstauglichkeit statt auf albernen Chichi.

Jeder Verkauf über den Online-Shop www.prunkhund.de oder ausgewählte Boutiquen unterstützt einen Hund in Not.



„Bei Prunkhund geht es nicht um alberne Hundemode, sondern um praktischen, stylischen Hundebedarf. Da wir selbst vier Hunde haben, wissen wir, dass Hunde gerne in Pfützen liegen und in den See springen. Deswegen kann man unsere Produkte einfach in der Maschine waschen.“ So die Gründerin des Labels, Andrea Hinze. Nachdem sie 25 Jahre bei einer Versicherung als Informatikerin gearbeitet hat, startete sie mit Prunkhund 2007 ihr eigenes Unternehmen.



Was als kleine Idee für den eigenen Hund Amy begann, verwirklichte Andrea gemeinsam mit ihrer Tochter in einem Onlineshop. Auf www.prunkhund.de findet der Hundeliebhaber Halsbänder, Leinen, Geschirre und mehr für seinen besten Freund. Insgesamt fast 25 000 Menschen folgen der Marke auf Facebook und Instagram. Und sind begeistert von den wechselnden Kollektionen, die in allen Größen handgefertigt werden - für Dackel bis Dogge. Jedes verkaufte Produkt unterstützt einen heimatlosen Hund im Tierheim der „Pfotenretter Ungarn“ mit einer Mahlzeit.

Mittlerweile kann man die Produkte auch in vielen Läden in Deutschland und Österreich bewundern, bis hin zu Hundeboutiquen in New York und Toronto.



In einem gemütlichen Hinterhof in München fand das Unternehmen Anfang 2016 eine neue Heimat. Ein großes Loft mit viel Platz für Nähmaschinen, Fotostudio und natürlich die Bürohunde - meist sind hier mehr Vierbeiner als Zweibeiner. Denn das Team hinter Prunkhund hat eines gemein - keiner kann ohne Hund.

Prunkhund zeigt, wie ein modernes Familienunternehmen Handarbeit, soziales Engagement, modernes Design und Alltagstauglichkeit verbinden kann - und macht so stylische Hundehalter hundum glücklich.



Die Manufaktur PRUNKHUND wurde 2007 von Andrea Hinze in München gegründet. Nach 25 Jahren als Informatikerin fing sie an zu nähen. Gemeinsam mit ihrer Tochter eröffnete sie einen Online Shop für Halsbänder, Leinen und Geschirre, die dem Stil von Herrchen und Frauchen in nichts nachstehen.

Das Familienunternehmen verbindet modernes Design mit Alltagstauglichkeit und begeistert Hundeliebhaber weltweit - insgesamt fast 25 000 Menschen folgen der Marke auf Facebook und Instagram.

Prunkhund

Die Manufaktur PRUNKHUND wurde 2007 von Andrea Hinze in München gegründet.

Nach 25 Jahren als Informatikerin fing sie an zu nähen.

Gemeinsam mit ihrer Tochter eröffnete sie einen Online Shop für Halsbänder, Leinen und Geschirre, die dem Stil von Herrchen und Frauchen in nichts nachstehen.

Jedes verkaufte Produkt unterstützt einen Hund im Tierheim mit einer Mahlzeit.



Das Familienunternehmen verbindet Handwerk mit modernem Design und Alltagstauglichkeit. Und begeistert so Hundeliebhaber weltweit - insgesamt fast 25 000 Menschen folgen der Marke auf Facebook und Instagram.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren