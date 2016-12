SCHAU HIN! mit neuer, kostenloser App

„SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht", der Medienratgeber für Familien, bietet mit einer aktualisierten App nun mehr Service, Empfehlungen und ein integriertes Medienquiz – kostenlos verfügbar für Android und iOS.



Wie viel Internet oder Fernsehen ist gut für mein Kind? Wie richte ich Konten und Geräte sicher ein? Welche Apps sind empfehlenswert? Das erfahren Nutzer, die die neue SCHAU HIN! App herunterladen. So finden Eltern mit Kindern zwischen drei und 13 Jahren bequem unterwegs Antworten auf ihre Fragen zur Medienerziehung. Mit der Feedback-Funktion können Nutzer ihre Frage auch anonym an den Mediencoach senden.



Die App erscheint in einem übersichtlichen und benutzerfreundlichen Layout. Mit wenigen Klicks finden Benutzer aktuelle News zu digitalen Medien und Empfehlungen für kindgerechte Sendungen und Apps. Bilderstrecken veranschaulichen, wie Eltern Sicherheitseinstellungen auf verschiedenen Geräten wie Smartphones, Konsolen oder Tablets vornehmen, damit Kinder und Jugendliche sicher surfen und chatten. Über eine Suchfunktion kann man außerdem die App nach Schlagwörtern durchsuchen und interessante Artikel mit einem Lesezeichen versehen, um diese später zu lesen.



Zudem können Nutzer alle Medienbriefe, Broschüren und Flyer von SCHAU HIN! herunterladen und auch das Medienquiz in der App spielen. Damit können Eltern mit ihrem Kind spielerisch die Medienwelt erkunden. Wer alle Fragen richtig errät, erhält einen Medienpass zum Ausdrucken.



Die SCHAU HIN! App kann bei Google Play oder im Appstore kostenlos heruntergeladen werden. Weitere Informationen unter www.schau-hin.info/app.



Websitebetreiber können gern über Trailer und Banner auf App und Quiz aufmerksam machen. Trailer zur freien Verwendung



„SCHAU HIN! Was Dein Kind mit Medien macht." ist eine gemeinsame Initiative des Bundes-ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der beiden öffentlich-rechtlichen Sender Das Erste und ZDF sowie der Programmzeitschrift TV SPIELFILM. Der Medienratgeber für Familien unterstützt seit 2003 Eltern und Erziehende dabei, Kinder im Umgang mit Medien zu stärken.

