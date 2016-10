Pachtvertrag für "99 Hotel" im PROJECT Immobilien Neubau FRONTOFFICE

In prominenter Lage im Business Park Berlin errichtet PROJECT Immobilien den Neubaukomplex „FRONTOFFICE“ mit mehreren Gebäuden. Die Centro Hotel Group aus Hamburg hat nun für ihre neue Budget-Design-Linie „99 Hotel“ einen Pachtvertrag über rund 200 Zimmer im zweiten Bauabschnitt unterzeichnet.



Das „99 Hotel“ wird sich in unmittelbarer Nähe des Berliner Hauptstadtflughafens BER in der Alexander-Meißner-Straße 2-10 befinden und rund 200 Gästezimmer, dazu Tiefgaragen- und Hofstellplätze anbieten. Die Bruttogeschossfläche des neuen Hotels am Eingang des Business Park Berlin in Treptow-Köpenick beläuft sich auf rund 7.500 Quadratmeter. Der Pachtvertrag der Centro Hotel Group mit der PROJECT Immobilien Gewerbe AG wurde zunächst über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschlossen. „Als Pioniere am Standort sehen wir aufgrund der Lagequalität ein sehr gutes Potential, das sich durch den frühzeitigen Start unserer Immobilienentwicklung vom ersten Tag der Flughafeneröffnung an voll ausschöpfen lässt“, ist sich Patrick Will, Vorstand Vermietung und Globalverkauf bei der PROJECT Immobilien Gewerbe AG, sicher.



Der Baubeginn des Neubaukomplexes „FRONTOFFICE“ mit insgesamt rund 32.500 Quadratmetern Büro- und Gewerbefläche soll im dritten Quartal 2017 erfolgen. Die eleganten Gebäude entstehen direkt an der B96 und nur eine Fahrtminute von der Autobahn A113 entfernt. Der Erstbezug ist für das erste Quartal 2019 geplant. Die Flächeneffizienz-Experten bei PROJECT Immobilien konzipieren die Büro- und Gewerbeeinheiten gemäß einem individuellen Nutzungskonzept, das den Wünschen der Mieter und Pächter entgegenkommt und optimale Kostenersparnis verspricht. Die Unternehmen haben darüber hinaus die Möglichkeit, noch innerhalb der Stadtgrenzen Berlins Gebäude(-teile) exklusiv zu mieten oder zu kaufen.



Fertigstellung weiterer PROJECT Gebäude in Adlershof



Rund 10 Autominuten vom „FRONTOFFICE“ entfernt, bietet die PROJECT Immobilien Gewerbe AG mit dem „NUBIS“ in der Franz-Ehrlich-Straße in Adlershof weitere flexibel gestaltbare und hochwertig ausgestattete Büroflächen von 250 bis 8.000 Quadratmetern zur provisionsfreien Anmietung an. Der Rohbau des ersten Bauabschnitts des „NUBIS“ wird bis Ende dieses Jahres fertiggestellt, der Erstbezug erfolgt voraussichtlich im dritten Quartal 2017.

Über die PROJECT Immobilien Wohnen AG

