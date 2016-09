PROJECT baut 110 neue Eigentumswohnungen in Berlin-Lichtenberg

.



- 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit 53 bis 106 Quadratmetern Wohnfläche



- Einbecker Straße 74, 10315 Berlin-Lichtenberg



- Verkaufsstart für den 1. Bauabschnitt am 17. und 18. September 2016



- Projektentwickler und Bauträger: PROJECT Immobilien



Östlich vom Berliner Stadtzentrum, im Bezirk Lichtenberg, beginnt an diesem Wochenende der Verkauf von 45 hochwertigen Eigentumswohnungen der PROJECT Immobilien Wohnen AG. Der erste Bauabschnitt von „I LOVE Lichtenberg" umfasst zwei der fünf geplanten Mehrfamilienhäuser, die im energieeffizienten KfW-55-Standard errichtet werden.



Das Neubauvorhaben von PROJECT Immobilien entsteht in zwei Bauabschnitten am Weitlingkiez im Stadtteil Friedrichsfelde. Insgesamt umfasst „I LOVE Lichtenberg" in der Einbecker Straße fünf Gebäude mit insgesamt 110 Eigentumswohnungen und einer Tiefgarage. Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen des 1. Bauabschnitts mit 53 bis 106 Quadratmetern Wohnfläche verteilen sich auf vier Geschosse und ein Staffelgeschoss. Sie sind mit Terrasse und Gartenteil oder einem Balkon bzw. einer Dachterrasse in südlicher Ausrichtung geplant. Die hochwertige Ausstattung der Wohnungen umfasst Echtholzparkett, Fußbodenheizung, überwiegend bodentiefe Fenster und Markenartikel im Sanitärbereich.



Acht Wohneinheiten sind für das Vorderhaus des Bauvorhabens konzipiert, weitere 37 Wohnungen im ersten der vier Hofhäuser. Der überwiegende Teil des Bauprojektes befindet sich in zweiter Reihe zur Straße hin, wodurch den Bewohnern des Neubauvorhabens „I LOVE Lichtenberg" eine besonders ruhige Wohnlage geboten wird. Die Zufahrt zu den Mehrfamilienhäusern erfolgt über die nördlich gelegene Einbecker Straße. Ein Innenhof mit Spielflächen wird im 2. Bauabschnitt angelegt. Die ersten Wohnungen sollen bis zum 4. Quartal 2018 bezugsfertig sein.



Zwischen Naherholung und pulsierendem Szene-Bezirk



Das 7.727 Quadratmeter große Grundstück liegt nahe den weitläufigen Grünflächen des Berliner Tierparks mit Schloss Friedrichsfelde. Im Norden befindet sich der Landschaftspark Herzberge, der Weideflächen und ein bewaldetes Biotop umfasst. Ein beliebtes Naherholungsziel nur zwei Kilometer südlich von „I LOVE Lichtenberg" ist zudem die Rummelsburger Bucht mit der Halbinsel Stralau an der Spree. Der Szene-Stadtteil Friedrichshain grenzt im Westen an Friedrichsfelde. Hier bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, das Berliner Nachtleben zu erkunden.



Auch die Anbindung an den Individual- und öffentlichen Verkehr ist sehr gut: Mit dem Auto ist der Alexanderplatz in circa 15 Minuten zu erreichen und über die nahegelegene U-Bahn-Station in etwa 20 Minuten. Eine Buslinie verkehrt direkt entlang der Einbecker Straße. Es besteht eine hervorragende Versorgung durch fußläufig erreichbare Geschäfte des täglichen Bedarfs, Schulen, Kindergärten, Ärzte und Apotheken.



Der Verkauf für „I LOVE Lichtenberg" beginnt am 17. und 18. September 2016 von 10 bis 15 Uhr in der Einbecker Straße 74 in 10315 Berlin-Lichtenberg. Als Ansprechpartner steht Herr Kaspar Storch auch telefonisch unter 030 88 92 172 200 bereit.



Mehr Infos zu dieser Immobilie finden Sie unter www.i-love-lichtenberg.de



Mehr Infos zum Unternehmen finden Sie unter www.project-immobilien.com

Über die PROJECT Immobilien Wohnen AG

PROJECT bietet Immobilien und Alternative Investmentfonds in zwei eigenständigen Unternehmensgruppen an. Schwerpunkt der PROJECT Immobilien Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg ist die Entwicklung, Errichtung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in ausgewählten Metropolregionen.

