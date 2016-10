Privathotel Lindtner lädt zu Gottesdienst und St. Hubertus-Festmahl mit ländlicher Jagdtafel

Die Jagd ist auf und am Sonnabend, dem 29. Oktober 2016 feiern Jäger, Jagdfreunde und Liebhaber von leckerem Wildbret aus ganz Deutschland im Privathotel Lindtner Hamburg, Heimfelder Strasse 123, den Schutzheiligen aller Waidmänner mit einem Festmahl den Beginn der Hubertusjagden, benannt nach dem Schutzpatron von Natur und Umwelt, der Jagd und der Schützenbruderschaften. Dann werden der Heimfelder St.-Pauluskirche die Jagdhörner des Jagdhornbläserchors Harburg-Neuland-Finkenwerder erklingen und damit den Gottesdienst begleiten.



Zum 3. Male wird im Anschluss an den Gottesdienst im Privathotel Lindtner Hamburg eine „Ländliche Jagdtafel“ gedeckt und nach dem jagdlichen Menu folgt ein Konzert mit dem Parforcehorn Bläserkreis Nordheide. Bisher haben sich zahlreiche Jäger und Gäste aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern angesagt.



Veranstaltungsort ist die Ev.-luth. St. Paulus-Kirchengemeinde am Alten Postweg 46 in Heimfeld und im Anschluss daran das Privathotel Lindtner Hamburg in der Heimfelder Strasse 123. Der Preis für die Teilnahme an allen Ereignissen inklusive Menu und Konzert beträgt 49,50 Euro. Reservierung unter info@lindtner.com, Stichwort: Hubertus-Festmahl.



Und das wird serviert: Nach dem Apéritif eine Schwarzwurzel-Crème-Suppe und dann geschmorte Hirschkeule mit Kronsbeeren und karamellisiertem Zimt-Rotkohl und kleinen Kartoffelknödeln. Als Dessert serviert Lindtners Küchenteam eine warme Apfeltarte mit Vanilleschaum und Walnuss-Eis. Danach gibt es ein jagdliches Konzert mit dem Parforcehorn Bläserkreis Nordheide und beschließt den sinnlichen Abend.

