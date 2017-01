Gaffels SonnenHopfen mit der goldenen DLG-Medaille 2017 ausgezeichnet

Gaffels SonnenHopfen wurde aktuell von der Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) für die hervorragende Qualität mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.



Die internationale Qualitätsprüfung der DLG gilt als die weltweit anspruchsvollste Analyse von Lebensmitteln. Zehn Sachverständige untersuchten die Proben auf Qualität, Frische und Geschmacksstabilität.



Die Analyse hat die Sachverständigen überzeugt, so dass sie Gaffels SonnenHopfen als ein „hervorragendes Produkt, das voll und ganz überzeugt“, einstuften. Sowohl bei Reinheit, Spritzigkeit, Harmonie und Geschmacksstabilität konnten überdurchschnittliche Werte festgehalten werden.



Gaffels SonnenHopfen wird jedes Jahr mit dem frisch geernteten Citra Hopfen nach dem deutschen Reinheitsgebot neu eingebraut. Der Hopfen aus dem Yakima Valley gehört zu den qualitativ hochwertigsten Hopfensorten des Biermarktes, der dem Bier eine dezente Zitrusnote verleiht. Gaffels SonnenHopfen ist naturtrüb, wird also nicht gefiltert, und behält so die vielen wichtigen Nährstoffe aus dem Brauprozess.



www.gaffel.de





