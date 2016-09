Neuer Wirkstoff zur Behandlung von Übergewicht

Experte: Prof. (Univ. Chisinau) Dr. Dr. Stefan Hillejan, Phlebologe und Proktologe von der Praxisklinik für Venen- und Enddarmerkrankungen in Hannover und Vorsitzender des Berufsverbands Qualifizierter Medizinischer Sachverständiger Deutschlands:



„Übergewicht und Adipositas stellen ein großes Gesundheitsrisiko dar. Kurzfristige Gewichtsreduktionen reichen dabei nicht aus, um negative Folgen wie Bluthochdruck, Diabetes oder die Gefahr eines Herzinfarkts zu reduzieren. Für Betroffene empfiehlt es sich deshalb, ihr Essverhalten sowie alltägliche Lebensgewohnheiten dauerhaft umzustellen. Doch oftmals stellen schon die ersten Kilos eine Herausforderung dar. Darüber hinaus macht der sogenannte Jo-Jo-Effekt vielen zu schaffen. Zur Unterstützung beim Abnehmen steht seit April 2016 der Wirkstoff Liraglutid zur Verfügung. Unter dem Handelsnamen Saxenda verschrieben, injizieren sich Patienten das Medikament mithilfe eines speziellen Pens einmal täglich selbst. Es fördert die Insulinfreisetzung im Blut und reduziert gleichzeitig die Bildung des Hormons Glukagon. In der Folge sinkt der Blutzuckerspiegel, sodass seltener Heißhungerattacken auftreten. Da Liraglutid außerdem den Weg der Nahrung durch den Magen verlangsamt und die Produktion von Magensäure verringert, tritt das Sättigungsgefühl früher ein und hält zudem länger an. Im Gehirn wirkt es zusätzlich hemmend auf das sogenannte „Appetitzentrum".



Zu Beginn der Therapie erfolgen eine gründliche Untersuchung sowie Laboranalysen, die in den ersten drei Monaten alle vier Wochen wiederholt werden. Dann klären wir über mögliche Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Übelkeit auf und erklären die Anwendung des Injektionspens. Ohne zusätzliche Diät und Sport reduziert sich das Gewicht nach zwölf Wochen bereits um etwa fünf Prozent. Mit einer konsequenten Umstellung der Essgewohnheiten und ausreichend Bewegung lässt sich dies erheblich steigern. Die Kosten für Saxenda liegen bei rund 10 Euro pro Tag."



Mehr Informationen auch unter www.praxisklinik.com

Über Privatärztliche Praxisklinik für Venen- und Enddarmerkrankungen

Seit 2001 besteht die Privatärztliche Praxisklinik für Venen- und Enddarmerkrankungen in Hannover. Ihr medizinischer Leiter Prof. (Staatsuniv. f. Med. Chisinau) Dr. Dr. Stefan Hillejan und sein Team sind auf fortschrittliche und schonende Therapieverfahren im Bereich der Venenheilkunde (Phlebologie) und Enddarmerkrankungen (Proktologie) spezialisiert. Insbesondere die neuartige Gewebeklebstofftherapie VenaSeal zur Behandlung von Krampfadern, die Laserhämorrhoidoplastie zur Hämorrhoidenentfernung sowie die Radiofrequenztherapie Secca bei Darminkontinenz stehen im Mittelpunkt des breiten Leistungsspektrums. Neben einer medizinischen Versorgung auf höchstem Niveau legt Prof. Hillejan großen Wert auf eine optimierte, nichtinvasive Diagnostik sowie einen individuellen Untersuchungs- und Behandlungsplan. Dafür steht der Praxisklinik eine innovative Ausstattung mit Ultraschallsonografie, Endoskopie, Lasertherapie und Labordiagnostik zur Verfügung. Um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, bedient sich die Praxisklinik Qualitätssicherungsmaßnahmen und ist nach DIN EN 9002 zertifiziert.

