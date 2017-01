Mit 4 Seiten fing alles an

In diesem Jahr feiert Printus sein 40-jähriges Bestehen. Printus ist die Nr. 1 im Online- und Versandhandel für gewerblichen Bürobedarf in Deutschland und die Nr. 3 in Europa. Das Unternehmen blickt auf eine äußerst erfolgreiche Firmengeschichte zurück.



1977 wurde Printus in Hamburg als Vertriebsunternehmen für Kopierfolien gegründet. Damals konnte noch niemand ahnen, dass sich Printus zum Marktführer für Bürobedarf in Deutschland, und zu einem der größten deutschen Versandhandelsunternehmen, entwickeln würde. Der heutige Inhaber, Hans R. Schmid, übernahm Printus im Jahr 1982 mit 20 Mitarbeitern und einem Umsatz von 4 Mio. D-Mark. Er verlegte kurz darauf den Firmensitz nach Offenburg. Dies war der Startschuss zu einer überaus dynamischen Unternehmensentwicklung.



Das Werbemittel der Anfangsjahre hatte lediglich 4 Seiten; heute umfasst der Katalog 670 Seiten und ist damit für viele Gewerbetreibende zum Nachschlagewerk geworden. Bereits 1999 startete die Printus-Gruppe mit ihren Internet-Aktivitäten und erkannte damit früh die Anzeichen des digitalen Wandels im Versandhandel. Printus setzte beizeiten auf den Aufbau der entsprechenden Kompetenzen und Kapazitäten im Haus.



Der Verkauf der Waren erfolgt heute über 18 Internet-Shops, sowie über Kataloge, die anhand einer speziellen Marketingstrategie versandt werden. Über drei Millionen Kunden in Deutschland, Österreich und Belgien werden von der Firmengruppe bedient. An Spitzentagen werden mehr als 65.000 Pakete vom Stammsitz in Offenburg und den Standorten der Schwesterunternehmen verschickt.



Das Warenangebot ist schwerpunktmäßig an gewerbliche Endverbraucher gerichtet, seit 2006 können aber auch Privatpersonen bei der Schwesterfirma büroshop24 einkaufen. Das Sortiment umfasst über 35.000 Artikel - von Verbrauchsmaterialien wie Kopierpapieren, Aktenordnern und Bleistiften über neueste Technik wie Smartphones und Tablet Computer bis hin zur kompletten Büromöbeleinrichtung.



Dank der erfolgreichen Geschäftsentwicklung konnte Printus kontinuierlich den Umsatz steigern und dadurch zahlreiche neue Arbeitsplätze schaffen. Heute gehört die Printus-Gruppe mit mehr als 1.300 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 700 Millionen Euro zu den bedeutendsten Arbeitgebern der Region.



Der Wettbewerb im Versandhandel für Bürobedarf ist extrem hart und hat in den letzten 20 Jahren, durch den Markteintritt neuer Wettbewerber, weiter an Schärfe zugenommen. In diesem schwierigen Umfeld konnte Printus seine Spitzenstellung in Deutschland behaupten und weiter ausbauen. Im Jahr 2015 stärkte Printus seine Marktführerschaft mit der Übernahme von OTTO Office, einer Tochtergesellschaft der OTTO Group, nochmals deutlich. Kurz zuvor, im Jahr 2011, hatte Printus mit dem Kauf der Versendergruppe Bettmer/Saalfrank sein Angebot bereits in Richtung Werbeartikel erweitert.



Basis des Erfolges von Printus ist, neben einem großen Warenangebot zu sehr attraktiven Preisen und einem außergewöhnlichen Kundenservice, auch eine hohe personelle Kontinuität im Top-Management und eine geringe Fluktuation auf allen Hierarchieebenen. Das herausragende Leistungs- und Serviceangebot wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Es beinhaltet unter anderem eine frachtkostenfreie Zustellung innerhalb von 24 Stunden und ein Rückgaberecht bestellter Ware innerhalb von 30 Tagen, bei kostenloser Abholung durch den Paketdienst. Eine nahezu hundertprozentige Erreichbarkeit der Mitarbeiter am Telefon ist Standard. Neben einer professionellen Gesprächsführung wird vor allem auf Freundlichkeit großer Wert gelegt. Um dies zu gewährleisten, investiert Printus permanent in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Deren hervorragenden Einsatz honoriert das Unternehmen durch übertarifliche Vergütungen und vorbildliche Sozialleistungen. Neben zahlreichen Sportangeboten (z. B. Printus-Angelverein, Mountainbike-Gruppe, Fußballteam, Fitness-Studio) und Programmen zur Gesundheitsvorsorge, werden den Mitarbeitern kostenlose Sprach- und Tanzkurse angeboten. Auch an den Nachwuchs der Printus-Mitarbeiter wird gedacht. Es besteht eine enge Kooperation mit dem örtlichen Kindergarten. Aufgrund einer großzügigen Spende des Unternehmens, in Höhe von 100.000 Euro, gibt es reservierte Plätze für die Kinder der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.



Neben dem Engagement für die eigenen Mitarbeiter hat auch die soziale Verantwortung für Printus eine sehr große Bedeutung. Das Versandhaus fördert regionale Vereine und ist der Hauptsponsor des Damen-Volleyball-Zweitligisten VC Printus Offenburg. Eine besondere Angelegenheit ist für das Unternehmen sein Engagement bei der Tour der Hoffnung, bei der für krebskranke Kinder gespendet wird. Zudem besteht mit dem SOS Kinderdorf eine langjährige Partnerschaft.



Auch die Förderung von Nachwuchskräften ist dem Unternehmen sehr wichtig. Dies zeigt Printus durch Ausbildung von derzeit 17 jungen Menschen in sechs verschiedenen Ausbildungsberufen und durch die Stiftung des Lehrstuhls „Dialogmarketing und E-Commerce“ an der Hochschule Offenburg.

