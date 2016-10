Princess Cruises legt was obendrauf

Bei Buchung einer von insgesamt 51 ausgewählten Kreuzfahrten aus dem Programm 2017/18 legt Princess Cruises (www.princesscruises.de) jetzt noch ordentlich was obendrauf. Passagiere, die bis zum 31. Oktober 2016 reservieren und sich für eine Balkonkabine (oder höherwertig) entscheiden, erhalten während ihres Bord-Aufenthaltes zusätzlich das All-Inclusive-Getränkepaket im Wert von 50 USD pro Kreuzfahrttag.



Für Gäste unter 21 Jahren (kein Alkoholausschank auf US-Schiffen) sowie die dritte oder vierte Person in der Kabine gibt es das „Unlimited Soda & More Package“ on top, das freies Mineralwasser und Softgetränke während der gesamten Kreuzfahrt beinhaltet. Hier sparen Erwachsene immerhin noch 6 USD pro Tag (Kids bis 17 Jahren 4,50 USD pro Tag).



Bei den offerierten Reisen handelt es sich um ein breitgefächertes Angebot aus dem Routen-Portfolio von Princess Cruises. Zur Auswahl stehen u.a. Kreuzfahrten in der Karibik, durch die Inselwelten Polynesiens oder entlang der US-Pazifikküste sowie der Mexikanischen Riviera.



Aber auch wer in Deutschland zusteigen möchte, wird fündig. Für die Abfahrten der Regal Princess ab/bis Warnemünde in Richtung Nordeuropa und Russland (St. Petersburg) gibt es im kommenden Sommer zwei Termine (8. und 30. Juli), an denen es das Getränkepaket umsonst gibt.



Weitere Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de sowie in den Reisebüros.

Über die Princess Cruises c/o Inter-Connect Marketing GmbH

Princess Cruises bietet mit 18 First-Class-Schiffen (inkl. der im Bau befindlichen Majestic Princess) Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die zuletzt 1,7 Mio. Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte besteht aus modernen Schiffen mit einer Kapazität zwischen 680 und 3.600 Gästen und steuert auf über 150 unterschiedlichen Routen 360 Häfen auf sieben Kontinenten an. Neben der im April 2017 zur Flotte stoßenden Majestic Princess ist für 2019 und 2020 die Indienststellung von zwei weiteren Neubauten terminiert.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren