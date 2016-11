Am Anfang steht Europa - Majestic Princess debütiert im Mittelmeer - Jungfernfahrt des neuen Flaggschiffs von Princess Cruises am 4. April 2017

Auch wenn es nach der Royal Princess (Indienststellung 2013) und der Regal Princess (2014) bereits das dritte Schiff der neuen Royal-Klasse von Princess Cruises ist, das innerhalb weniger Jahre auf den internationalen Kreuzfahrtenmarkt kommt: Die Fertigstellung der Majestic Princess im April 2017 wird mit größtem Interesse erwartet.



Nicht nur, dass das 3.560 Passagieren Platz bietende Schiff neben den Highlights der Schwesterschiffe mit weiteren Innovationen aufwartet. Es ist auch das erste der Reederei, das in Shanghai stationiert wird. Ab Sommer 2017 wird die chinesische Millionenmetropole Heimathafen der Majestic Princess.



Da trifft es sich gut, dass die Premierensaison im Mittelmeer beginnt, und deutsche Gäste das Schiff ohne längere Anreise kennenlernen können. So führt die Jungfernfahrt ab dem 4. April in sechs Tagen ab/bis Rom nach Kotor (Montenegro) sowie zur griechischen Insel Korfu (ab 1.097 €). Danach stehen weitere verschieden lange Mittelmeer-Kreuzfahrten (ab Rom, Barcelona und Athen) auf dem Routenplan, ehe es in mehreren Etappen in Richtung des neuen Heimathafens Shanghai geht.



Bei dieser Überführung können sowohl einzelne Teil-Abschnitte als auch die komplette Kreuzfahrt ab Barcelona mit einer Länge 57 Tagen gebucht werden.



Das 300 Meter lange und 38,4 Meter breite Schiff, das derzeit auf der Fincantieri Werft im italienischen Monfalcone entsteht, verfügt über 1.780 Kabinen und Suiten, davon sind 38 barrierefrei.



Für das leibliche Wohl der Gäste wird in drei Haupt- und mehreren Spezialitätenrestaurants sowie zahlreichen Bars und Lounges gesorgt. Darunter auch der spektakuläre „Chef’s Table Lumiere“. In kleiner Runde wird hier nach vorherigem Besuch der Bordküche nebst Plausch mit dem Küchenchef ein erlesenes Dinner kredenzt.



Für Unterhaltung sorgen neben den Shows im Princess Theater und dem Princess Live! TV- Studio regelmäßig auftretende Live Acts. Nervenkitzel garantiert ein Gang über den SeaWalk, einem aus Glas bestehenden Spazierweg, der hoch und frei über dem Meer schwebt.



Weitere Informationen und Buchung in den Reisebüros sowie auf www.princesscruises.de

Princess Cruises c/o Inter-Connect Marketing GmbH

Princess Cruises bietet mit 18 First-Class-Schiffen (inkl. der im Bau befindlichen Majestic Princess) Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die zuletzt 1,7 Mio. Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte besteht aus modernen Schiffen mit einer Kapazität zwischen 680 und 3.600 Gästen und steuert auf über 150 unterschiedlichen Routen 360 Häfen auf sieben Kontinenten an. Neben der im April 2017 zur Flotte stoßenden Majestic Princess ist für 2019 und 2020 die Indienststellung von zwei weiteren Neubauten terminiert.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren