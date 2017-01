Potenziale noch besser nutzen

Bluthochdruck ist nicht nur sehr gefährlich, er ist auch weit verbreitet. Statistisch gesehen ist etwa jeder 10. Bundesbürger betroffen. Im Ärzteblatt[1] ist nun eine umfangreiche Studie[2] zur Entwicklung des Bluthochdrucks in Deutschland erschienen. Ihr zufolge sind die durchschnittlichen Blutdruckwerte zurückgegangen, was die Forscher auf eine verbesserte Behandlung und verstärkte Prävention zurückführen. Doch trotz des positiven Trends sehen sie weiterhin ein deutliches Präventionspotenzial.



Bluthochdruck erhöht in starkem Maße das Risiko für eine Herz-Kreislauf- oder Nierenerkrankung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet Bluthochdruck sogar als eines der größten Risiken für die globale Gesundheit. Dabei lässt sich Bluthochdruck sehr gut vorbeugen und auch effektiv behandeln.



Was macht ihn so gefährlich? Professor Baumgart vom Preventicum in Essen: „Bei dauerhaft erhöhtem Blutdruck verhärten die flexiblen Gefäßwände. Als Folge können sich Verkalkungen und Ablagerungen bilden, die zu Gefäßverengungen, der Arteriosklerose, führen. Von ihr gehen erhebliche Risiken für eine schwere gesundheitliche Krise wie den Schlaganfall oder den Herzinfarkt aus.“ Dem Kardiologen zufolge liegt das große Problem bei dieser Erkrankung in der Unkenntnis. Baumgart: „Hoher Blutdruck entsteht meist schleichend. Er macht keine oder sehr selten akute Probleme wie Schmerzen oder Schwindel. So leiden viele Patienten darunter ohne es zu wissen. Und wer es nicht weiß, wird auch leider nicht entsprechend behandelt.“



Dabei gibt es heute sehr effektive Methoden zur Vorbeugung und Therapie. Baumgart: „Neben einer Umstellung der Lebensführung mit mehr Bewegung, salzarmer, mediterraner Ernährung und aktiver Entspannung stehen auch eine Vielzahl sehr guter Medikamenten zur Verfügung. Sie sollten allerdings individuell auf jeden einzelnen Patienten und seine Lebenssituation angepasst werden.“



Die Forscher der Studie fordern vor allem das Augenmerk auf junge Erwachsene von 25 bis 34 Jahren und dabei besonders auf die Männer zu legen. Hier gibt es laut ihren Angaben noch wenige Daten. Gerade in jungen Jahren kann sich eine verbesserte Prävention und frühzeitige Behandlung gesundheitlich lohnen.



