Leibniz plant das Ihme-Zentrum: Demokratiekonferenz im Neuen Rathaus

Das Ihme-Zentrum beschäftigt hannoversche Stadtplaner seit Jahrzehnten. Frische Ideen können da nicht schaden: Die SchülerInnen der Klasse 11.2 der IGS Linden und der 10e der Ludwig-Windthorst-Schule arbeiten in der Demokratiekonferenz "Leibniz plant das Ihme-Zentrum" im November der Wissenschaft daran und erleben Möglichkeiten und Grenzen der Stadtplanung. Sie entwickeln eigene Ideen zur Zukunft des Ihme-Zentrums und werden dabei begleitet von Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen sowie KommunalpolitikerInnen. Sie stellen und beraten (analog zur Ratsarbeit) Anträge und treffen Entscheidungen, die dem Rat als Drucksache vorgelegt werden. Die Demokratiekonferenz findet im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie Hannover statt, welche Teil des Bundesprogramms "Demokratie leben" ist. Begleitet werden die Schüler vom zwölfköpfigen Team des Vereins Politik zum Anfassen e.V., welcher Koordinierungs- und Fachstelle des Programms für Hannover ist.



Am Montag, den 07. November 2016, befassen sich die Schülerinnen und Schüler nach einem spielerischen Crash-Kurs in Kommunalpolitik und Stadtplanung zusammen mit Expertinnen und Experten mit jeweils einem der folgenden Themengebiete: Architektur, Ökologie, Ihme-Vision, Bau, Handel und Junge Kultur. Aus den Erkenntnissen der Arbeit mit den Expertinnen und Experten heraus formulieren die Schülerinnen und Schüler Anträge und setzen sie auf die Tagesordnungen ihrer eigenen Sitzungen.



Am Dienstag, den 08. November 2016, bekommen die jungen Menschen Unterstützung von zahlreichen echten Ratsmitgliedern der Stadt Hannover, die die sechs Schüler-Expertengruppen darauf vorbereiten, ihre Anträge überzeugend zu vertreten, bevor dann unter Leitung des echten Ratsvorsitzenden das Wissenschaftsparlament tagt.



Begleitet werden die sechs Schüler-Expertengruppen von einem Schüler-Vereins-Presse-Team. Das Team produziert einen Film und erstellt Fotos.



Neben dem Bürgermeister Thomas Hermann haben mehrere Ratsmitglieder ihr Kommen angekündigt: Elisabeth Clausen-Muradian, Georgia Jeschke und Dieter Küßner. Zudem sind Elvan Canalp, Bernd Jacobs, Michael Heesch, Constantin Alexander und Felix Kostrzewa als Experten an der Demokratiekonferenz beteiligt.



Der Zeitplan: Montag, 07.11.16



Neues Rathaus, Hannover 9:00 Uhr Begrüßung durch den Bürgermeister Thomas Hermann



9:15 Uhr Diashow mit Constantin Alexander zum Thema Ihme-Zentrum

10:15 Uhr Crash-Kurs zum Thema Kommunalpolitik

11:30 Uhr Arbeit mit den Experten, Anträge schreiben

13:00 Uhr Anträge eingeben und/oder Medienprojekt

14:00 Uhr Ende Tag 1



Dienstag 08.11.16 Neues Rathaus, Hannover 9:00 Uhr Sitzung der Ausschuss-AGs mit Politikern aus dem Rat



10:30 Uhr Frühstückspause

11:00 Uhr Das Wissenschaftsparlament tagt unter Leitung von BM Hermann

13:00 Uhr Ende Tag 2



Wir freuen uns sehr, wenn Sie die Demokratiekonferenz in Ihrer Berichterstattung berücksichtigen. Gern können Sie die Demokratiekonferenz auch ankündigen, am Dienstag (08.11.) sind Gäste ab 11 Uhr herzlichst Willkommen. Sie können natürlich an beiden Tagen jederzeit dabei sein.

Politik zum Anfassen e. V.







