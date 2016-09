Shirts, Jacken, Hoodys und mehr im Stil des Modern American Muscle

Bei Victory konzentriert sich 2017 alles auf „Modern American Muscle“, ganz gleich, ob es um die Power Cruiser des neuen Jahrgangs oder um Leder- und Textil-Bekleidung, Geschenkartikel und Accessoires geht.



Besonders stolz ist Victory auf das Design der neuen T-Shirts, das klar und unmissverständlich die V-Twin-Performance thematisiert. Neben den zahlreichen neuen Shirts gibt es auch die neue Performance Softshell-Jacke mit Kapuze, durchgehendem Reißverschluss und weichem Vliesfutter. Das Obermaterial besteht zu acht Prozent aus Elastan, was dem Hoody einen besonders angenehmen Tragekomfort verleiht. Für die Herren hat Victory in der Saison 2017 noch zwei weitere Textil-Jacken im Angebot, nämlich das Challenger Jacket und das Bagger Jacket. Ganz neu – sowohl für Damen als auch für Herren – präsentiert Victory das Ignite Jacket aus edlem, bestens verarbeitetem Leder.



Nicht zuletzt dank der neu eingeführte Produktkategorie ‚Man Cave & Garage‘ kann der begeisterte Victory Fahrer seine Marke jetzt darüber hinaus in alle Bereiche des Alltags holen – beispielsweise mit Kaffeebechern, Abttropfmatten, Untersetzern, Metallschildern und sogar mit einem Garagenteppich für sein geliebtes Bike.



Alle Informationen zu den neuen Produkten der ‚Apparel & Gift‘ Kollektion hält selbstverständlich der nächstgelegene Victory Vertragshändler bereit.



