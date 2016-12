Verkaufsstart für das Chemnitzer Jungunternehmen 'playmatt'

Nach der Gründung im August 2016 von 'playmatt – Quadratische Spielwelten UG' stellt das Chemnitzer Start-up-Unternehmen jetzt seine Spielunterlagen vor und lädt Interessierte zum Testen ein.



Fast ein Jahr nach der Idee zu 'playmatt' stehen die quadratischen Spielwelten nun in den Startlöchern: die 55cm x 55cm großen Matten, die als Unterlage und Spielerweiterung für Playmobilmodelle, Lego, Schleichtiere, Haba, Brio & Co gedacht sind, können ab sofort im 'Rabattz' in der Sachsen-Allee in Chemnitz und in der 'Spielaxie' in der Altmarkt-Galerie in Dresden ausgiebig getestet werden.



Der Gedanke dazu entstand bereits an Weihnachten 2015 als Mitbegründer Ronny Graupner seiner Tochter einen Playmobil-Bauernhof schenkte und dieser auf dem weiß lackierten Tisch nicht ganz zur Geltung kam: „Ich fing an eine Graslandschaft zu gestalten, diese habe ich ausgedruckt auf den Tisch unter den Bauernhof gelegt – so entstand eine tolle Kulisse vor der meine Tochter gespielt hat, eben eine neue Spielwelt.“ Der Grundstein für die quadratischen Spielmatten war gelegt.



Von Anfang bis Ende „made in Chemnitz“: 'playmatt' wird hier vor Ort hergestellt. Eine Illustratorin entwirft die Motive für die Spielwelten und anschließend werden diese auf die Matten gedruckt, die dank ihres Materials besonders robust, geräuschreduzierend und waschmaschinengeeignet sind.



