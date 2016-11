GeorgM. Oswald verlässt den Berlin Verlag

Georg M. Oswald, seit 2013 Verlagsleiter des zum Piper Verlag gehörenden Berlin Verlags, verlässt das Haus: "Es waren drei lehrreiche, spannende und auch wechselvolle Jahre im Berlin Verlag. Ich möchte mich nun jedoch wieder mehr dem eigenen Schreiben widmen." Eva Marie von Hippel (Internationale Literatur), Andreas Paschedag (Deutschsprachige Literatur) und Kathrin Liedtke (Sachbuch) werden das Verlagsprogramm fortführen und künftig direkt an Piper-Verlegerin Felicitas von Lovenberg berichten. Georg M. Oswald wird dem Piper Verlag als Autor verbunden bleiben. Im kommenden Frühjahr erscheint sein neuer Roman "Alle, die du liebst" als Spitzentitel im deutschsprachigen Programm des Piper Verlages; weitere Werke sind in Planung.

Felicitas von Lovenberg: "Ich danke Georg Oswald für seine engagierte Arbeit im Berlin Verlag und werde ihn als Kollegen sehr vermissen. Umso glücklicher bin ich, dass Georg Oswald auch weiterhin das bleibt, was er bereits vor seiner Tätigkeit beim Berlin Verlag war, nämlich eine der wichtigsten deutschsprachigen Stimmen im Piper- Literaturprogramm."

