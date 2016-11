Weihnachten im Piccolo

Schauspiel nach James Matthew Barrie für Kinder ab 5 Jahren

Regie: Monika Gerboc

Am 27.11.2016 um 15.00 Uhr feiert das Piccolo Theater die Wiederaufnahme des Schauspiels „Peter Pan“ in der Regie von Monika Gerboc. Es spielen: Maria Schneider, Leander Linz, Daniel Ratthei, Werner Bauer und Matthias Heine.



Wendys Vater ist schwer gestresst: Er muss nicht nur viel arbeiten, sondern auch noch den ganzen Haushalt schmeißen. Und obwohl er schon Nana, den Hund , beauftragt hat, sich um Wendy zu kümmern, kann er sich nicht entspannen. Als nun Wendy auch noch seine einzige gute Hose als Fahne bemalt, um gegen Piraten zu kämpfen, reicht es ihm. Nana soll wieder in die Hundehütte und Wendy soll jetzt erwachsen werden und sich ordentlich benehmen. Ihr Freund Peter Pan ist doch sowieso nur Einbildung, also Schluss jetzt mit der Spielerei!

Da folgt sie Peter nach Nimmerland, wo Kinder nie erwachsen werden.

KARTEN unter: 0355-23687 oder info@piccolo-cottbus.de



Weitere Infos und Vorstellungstermine:

http://piccolo-cottbus.de/inszenierung_5.html

