Mit der Bitte um Veröffentlichung

Das Piccolo Theater hat im November den Klassenzimmermonolog „Kiwi on the rocks“ in der Fontane Schule zur Premiere gebracht. Mittlerweile tourt die Inszenierung erfolgreich durch die Klassenzimmer der ganzen Region.



Für alle, die die Premiere im Klassenzimmer verpasst haben, spielt das Piccolo noch zwei Vorstellungen des Stückes im eigenen Haus am 26. und 27. Januar jeweils um 19.00 Uhr.



Karten dafür gibt es unter 0355-23687 oder info@piccolo-cottbus.de



Kiwi on the rocks / 14+



Klassenzimmerstück von Daniel Ratthei



Regie: Matthias Heine / Es spielt Maria Schneider.



Kirsten Wittenbrinck, genannt Kiwi, ist 14 Jahre alt. Abends geht sie feiern und mit jeder Menge Alkohol macht das einfach viel mehr Spaß. Bevor sie loszieht, geht sie daher regelmäßig im Weinkeller ihrer Eltern vorbei. Auf einer Party verliert sie jedoch die Kontrolle und findet sich im Auto eines älteren Jungen wieder. Willenlos lässt sie seine sexuellen Übergriffe über sich ergehen. Schließlich übergibt sie sich heftig auf den Vordersitz. Am nächsten Tag hat die Geschichte von „KotzKiwi“ via Facebook schon die Runde gemacht ...



Kiwi on the rocks ist ein Stück über Alkohol, Cybermobbing, Sexismus, Rollenbilder, sexuelle Übergriffe, Grenzen und Grenzenlosigkeit. Drei Tage in Kiwis Leben.



Der Cottbuser Autor Daniel Ratthei studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater „Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig und gewann 2016 den 18. Niederländisch-Deutschen Kinder- und Jugenddramatikerpreis.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren