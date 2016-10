Kiwi on the rocks - Theater im Klassenzimmer

Theater im Klassenzimmer ist nicht nur für Schüler*innen eine spannende und bereichernde Erfahrung. Zur Premiere von Kiwi on the rocks am 03.11.2016 um 19.00 Uhr in der Theodor-Fontane-Schule, haben auch alle anderen Gelegenheit noch einmal die Schulbank zu drücken und Klassenzimmertheater selbst zu erleben.



Zum Stück:



Kirsten Wittenbrinck, genannt Kiwi, ist 14 Jahre alt. Abends geht sie feiern und mit jeder Menge Alkohol macht das einfach viel mehr Spaß. Auf einer Party verliert sie jedoch die Kontrolle und findet sich im Auto eines älteren Jungen wieder. Willenlos lässt sie seine sexuellen Übergriffe über sich ergehen. Schließlich übergibt sie sich heftig auf den Vordersitz. Am nächsten Tag hat die Geschichte von „KotzKiwi“ via Facebook schon die Runde gemacht ...



Text: Daniel Ratthei | Regie: Matthias Heine | Es spielt: Maria Schneider



Kiwi on the rocks ist ein Stück über Alkohol, Cybermobbing, Sexismus, Rollenbilder, sexuellen Übergriffe, Grenzen und Grenzenlosigkeit. Der Cottbuser Autor Daniel Ratthei gewann 2016 den 18. Niederländisch-Deutschen Kinder- und Jugenddramatikerpreis. Reservierungen nehmen wir gern unter 0355-23687 oder info@piccolo-cottbus.de entgegen.

