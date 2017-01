Uraufführung in der Elbphilharmonie

Heute, am 13. Januar 2017 gibt das Philharmonische Staatsorchester Hamburg sein erstes Konzert in der Elbphilharmonie. Für dieses besondere Ereignis hat Hamburgs Generalmusikdirektor Kent Nagano einen Kompositionsauftrag vergeben: Auf dem Programm steht die Uraufführung von Jörg Widmanns „ARCHE", einem großbesetzten Werk für Gesangssolisten, Orgel, Chöre und Orchester. Rund 300 Mitwirkende werden das monumentale Oratorium in Hamburgs neuem Konzerthaus aus der Taufe heben.



Gewaltig herabstürzende Klangmassen als erfahrbare physische Gewalt des göttlichen Vernichtungsaktes, apokalyptische Szenen und ein verheißungsvoller Neubeginn: Die alttestamentarische Erzählung der Sintflut bildet für Jörg Widmanns Oratorium „ARCHE" einen thematischen Bezugspunkt, aber auch Texte aus unterschiedlichen Jahrhunderten von Dichtern wie Matthias Claudius und Friedrich Schiller oder des Philosophen Friedrich Nietzsche. Widmann komponiert ein Menschen- und Weltendrama, in dem sich der Mensch ungeschützt mit seinen Wünschen, Hoffnungen, Ängsten und seiner Utopie einer möglichen besseren Welt zeigt.



„Jörg Widmann ist einer der stärksten, der aufregendsten und zugleich renommiertesten Komponisten unserer Zeit, ein begnadeter Musiker und einzigartiger Künstler. Ein derart wichtiges Ereignis, wie es die Eröffnung eines neuen Konzerthauses darstellt, das von einer visionären Idee und von der Hoffnung auf eine neu sich bildende urbane Community getragen ist, wollten wir nur mit ihm gestalten", so Kent Nagano.



Ermöglicht wurde der Kompositionsauftrag an Jörg Widmann durch die großzügige Unterstützung der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Prof. Dr. Michael Göring, Vorstandsvorsitzender der Stiftung unterstreicht: „Unerhörtes werden wir erleben mit Jörg Widmanns ‚ARCHE‘, seinem Oratorium für Orchester, Chöre und Gesangssolisten, das Kent Nagano in der Elbphilharmonie dirigieren wird. Unser Stiftungs-Engagement für diese Uraufführung ist beides – das Bekenntnis zu Hamburg und seinem immer wieder überraschend lebendigen Musikleben und die Vorfreude auf die großartigen Klangerlebnisse in der Elbphilharmonie."



Das Konzert wird ab 20 Uhr live im Radio bei NDR Kultur übertragen.



Sonderkonzert im Rahmen des Elbphilharmonie-Eröffnungsfestivals



Freitag, 13. Januar 2017, Elbphilharmonie, 20 Uhr



Jörg Widmann: ARCHE – Ein Oratorium für Soli, Chöre, Orgel und Orchester (Uraufführung)



Kent Nagano, Dirigent

Marlis Petersen, Sopran

Thomas E. Bauer, Bariton

Gabriel Böer, Solist des Knabenchores der Chorakademie Dortmund

Antonius Hentschel, Jonna Plate, Kindererzähler

Iveta Apkalna, Orgel

Hamburger Alsterspatzen (Choreinstudierung: Jürgen Luhn)

Audi Jugendchorakademie (Choreinstudierung: Martin Steidler)

Chor der Hamburgischen Staatsoper (Choreinstudierung: Eberhard Friedrich)

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg





