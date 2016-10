Phantom Trainingsmaske auch für Motorrad-Sportler

Ausdauersportler, wie Langstreckenläufer oder Radfahrer brauchen eine Menge Luft. Daher versuchen viele von ihnen, ihre Atemmuskulatur zu stärken, die ein wesentlicher Garant für Kondition, Leistung und Power ist. Eine Hilfe dabei ist die Phantom Trainingsmaske, die der Salzburger Sportausrüster Phantom Athletics entwickelt hat. Dieses sogenannte "resistance breathing device" wird nicht im Wettbewerb getragen, sondern nur im Training. Die Maske macht das Atmen schwieriger, ohne dass sie jedoch - wie beim Höhentraining - der Atemluft Sauerstoff entzieht.



Mittlerweile haben auch Sportler anderer Disziplinen die Vorteile der Trainingsmaske entdeckt, so der junge Motorradrennfahrer Gabriel Noderer, der als einziger Deutscher beim europäischen Junior Cup 2016 startete. Für ihn ist die Phantom Trainingsmaske eine hervorragende Hilfe bei der Vorbereitung auf die Rennen. "Ich gehe mindestens dreimal pro Woche zum Laufen, zweimal davon mit der Phantom Trainingsmaske. Auch beim Kraft- und Konditionstraining in der Halle habe ich die Maske auf." Früher habe er viel durch den Mund geatmet, betont der 19jährige, dann sei aber der Mund trocken geworden, was im Rennen stört. Durch das Training mit der Maske sei sein Atmen ausgeglichener geworden, was sich im Stress des Rennens, wo er natürlich keine Maske trägt, positiv auswirkt.



Der European Junior Cup, ist die Einstiegsklasse in die Motul FIM Superbike Weltmeisterschaft. In der hart umkämpften Serie sind 30 Fahrer aus 15 Nationen am Start. Die Rennen finden in sechs Ländern statt. In seinem ersten Jahr auf internationaler Ebene erreichte Noderer einen eindrucksvollen zehnten Platz im Gesamtklassement. Ziel der Meisterschaft ist es, jungen Rennfahrern aus der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, auf Europas berühmtesten Rennstrecken gegeneinander anzutreten, ihre Fähigkeiten auf internationaler Ebene zu entwickeln und sich für den nächsten Schritt ihrer Rennsport-Karriere vorzubereiten.

Phantom Athletics

Phantom Athletics (www.phantom-athletics.com) ist ein junges, dynamisches Unternehmen, das die Brüder Dominique und Nicolas Wenger zusammen mit Willy Steinky, dem Inhaber von GnP1, Deutschlands größtem Kampfsport-News-Portal, im Jahr 2010 aus eigner Kraft und aus Leidenschaft für den Sport gegründet und aufgebaut haben. Phantom Athletics engagiert sich vorwiegend im Markt der MMA, bedient aber auch andere Kampfsportarten wie Muay Thai, Boxen oder Brazilian Jiu Jitsu (BJJ).

