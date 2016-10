Einen Fitness-Test besonderer Art erwartet die Besucher der Messe "Joe Weider's Olympia Europe" am 21./22. Oktober in den Dortmunder Westfalenhallen. Bei diesem bedeutenden Bodybuilding- und Kraftsport-Event präsentiert Phantom Athletics mit der "Phantom Academy" eine Veranstaltung der Gym Athletic Reihe. Deren Gründer, der erfahrene Trainer Franco De Leonardis, garantiert einen Fitness-Wettkampf der Extraklasse.



Im Mittelpunkt stehen atemberaubende Übungen mit der Phantom Trainingsmaske (Infos unter www.phantom-trainingmask.com), einer Atemwiderstandsmaske, die das Training intensiver gestaltet und Performance sowie Kondition auf das nächste Level heben kann. Sieben Disziplinen bringen jeden an seine Grenzen. Pro Übung haben die Teilnehmer eine Minute Zeit, um ihre Performance abzurufen. Eine Mischung aus Bodyweight-Übungen oder Übungen mit Suples-Equipment ist zu bewältigen. Am Ende wird der beste Athlet als Sieger auf dem Treppchen stehen.



Die Gewinner in der Damen- und der Herrenklasse erhalten jeweils ein Sponsoring von Phantom Athletics im Wert von 500 €. Jeder Teilnehmer bekommt ein exklusives Seminar T-Shirt. Die Plätze sind streng reglementiert. Anmeldung und Fragen über Facebook: https://www.facebook.com/deleonardis1, Preis: 15 Euro inklusive einer Tageskarte.



Bei der Messe "Joe Weider's Olympia Europe" präsentieren sich rund 100 Brands aus den Bereichen Sporternährung, Sportgetränke sowie Sportbekleidung, Trainingsgeräte und entsprechendes Equipment mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Der Veranstalter erwartet mehr als 15.000 Besucher.

Über Phantom Athletics

Phantom Athletics (www.phantom-athletics.com) ist ein junges, dynamisches Unternehmen, das die Brüder Dominique und Nicolas Wenger zusammen mit Willy Steinky, dem Inhaber von GnP1, Deutschlands größtem Kampfsport-News-Portal, im Jahr 2010 aus eigner Kraft und aus Leidenschaft für den Sport gegründet und aufgebaut haben. Phantom Athletics engagiert sich vorwiegend im Markt der MMA, bedient aber auch andere Kampfsportarten wie Muay Thai, Boxen oder Brazilian Jiu Jitsu (BJJ).



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren