Phantastische Akademie verleiht den Seraph 2017

Auch 2017 vergibt die Phantastische Akademie wieder den Seraph auf der Leipziger Buchmesse. Einsendungen für den Literaturpreis nimmt der Verein noch bis zum 15. Dezember diesen Jahres entgegen. Die Akademie zeichne Werke aus dem Phantastik-Genre in den Kategorien "Bestes Buch" und "Bestes Debüt" aus, sagt der Vorsitzende Oliver Graute. "Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem dotierten Förderpreis für Nachwuchsautoren", betont er.



Der Seraph wurde erstmalig 2012 verliehen, zu den bisherigen Preisträgern gehören Autoren wie Kai Meyer, Christian von Aster, Ju Honisch und Nina Blazon. Die Vergabe des Preises solle dem Phantastik-Genre im allgemeinen Literaturbetrieb wie auch in der Öffentlichkeit zu mehr Aufmerksamkeit und Ansehen verhelfen, erläutert Oliver Graute.



Der Name Seraph entstammt der judäo-christlichen Mythologie. Seraphim sind demnach mächtige Engel, die oft mit drei Flügelpaaren dargestellt werden. "Für uns symbolisieren sie die drei Untergenres der Phantastik", erklärt Oliver Graute die Idee hinter dem Namen. "Science-Fiction, Fantasy und Horror-Literatur".



Chancen auf den Seraph haben Titel, die in originär deutscher Sprache und nicht im Selbstverlag erschienen sind. Die Werke müssen zwischen dem 16. Dezember 2015 und dem 15. Dezember 2016 herausgebracht worden sein und sollen sich an Leser ab 14 Jahren richten. Kurzgeschichten, Anthologien und Lyrik-Bände berücksichtigt die Phantastische Akademie nicht.



Weitere Informationen über die Einreichung und die Kriterien der Einsendung gibt es unter www.phantastische-Akademie.de.

Phantastische Akademie e.V. i.G

Die Phantastische Akademie gibt es seit 2011. Ihre rein ehrenamtlichen Mitglieder verfolgen das Ziel, phantastischer Literatur zu mehr Ansehen und Aufmerksamkeit zu verhelfen. Einmal im Jahr vergibt die Akademie den Literaturpreis "Seraph" auf der Leipziger Buchmesse in den Kategorien "Bestes Buch" und "Bestes Debüt"; eine unabhängige Fachjury aus Lektoren, Journalisten und Autoren bewertet die Einsendungen. Außerdem organisiert die Phantastische Akademie Workshops und Vorträge.

