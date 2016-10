Peugeot Adventure Movie Nights - Bundesweite Roadshow zum Launch des neuen Peugeot 3008

.





Peugeot inszeniert stylische Industrie-Locations für adrenalinreichen Filmgenuss

Teilnehmer erleben den Peugeot 3008 und den Traveller live

Tickets sind nicht käuflich zu erwerben, sondern werden exklusiv verlost





Zum Launch des neuen Kompakt-SUV Peugeot 3008 und des Family-Van Peugeot Traveller begleitet die französische Automarke die Markteinführung mit einer deutschlandweiten Roadshow: der PEUGEOT ADVENTURE MOVIE NIGHTS TOUR. Diese startet am 8. November 2016 in Köln und wird daraufhin in München, Berlin und Hamburg Halt machen. On Tour präsentiert Peugeot den neuen Kompakt-SUV 3008 und den Peugeot Traveller einem exklusiven Personenkreis in Industrie-Locations wie dem Avalon Kraftwerk in München und dem ewerk in Berlin. Hier können die Besucher mit den beiden neuen Modellen in stimmungsvoller Atmosphäre auf Tuchfühlung gehen. Zum anderen präsentiert Peugeot an diesem Abend in Kooperation mit dem renommierten Banff Mountain Film Festival das Programm „Radical-Reels“: die extremsten und adrenalinreichsten Filme des Festivals.



„Das Filmprogramm unserer Roadshow passt perfekt zum neuen Peugeot 3008 und dem Peugeot Traveller als auch zu dem seit 2015 eingeführten Claim der Marke: Impress Yourself. Wir freuen uns deshalb sehr über die Kooperation mit dem Banff Mountain Film Festival“, erklärt Lukas Dohle, Direktor Marketing Peugeot Deutschland. „Die Filme zeigen Protagonisten, die unbeirrt ihren eigenen Weg gehen, sowohl on- wie auch off-road. Der neue Peugeot 3008 und der Traveller sind bestens geeignet, um sich mit ihnen ins Abenteuer zu stürzen.“



Die Teilnehmeranzahl an den exklusiven Events ist begrenzt und die Tickets für die Peugeot Adventure Movie Nights werden verlost. Durch Anmeldung auf der Seite peugeot-adventure-tour.de besteht die Möglichkeit jeweils zwei der limitierten Tickets zu gewinnen. Darüber hinaus verlost Peugeot unter allen Teilnehmern eine GoPro Hero5 inklusive Equipment, um eigene Abenteuer auch filmisch festzuhalten.



Termine der Roadshow:



08. November 2016: Köln - Location: The New Yorker / DOCK.ONE

10. November 2016: München - Location: Das AVALON Kraftwerk

22. November 2016: Berlin - Location: ewerk am Potsdamer Platz

24. November 2016: Hamburg - Location: Edelfettwerk



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.peugeot-adventure-tour.de.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für Peugeot 3008: 6,0 – 4,0;

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 136 – 104.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für Peugeot Traveller: 5,7 – 5,2;

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 151 – 137.



Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.

