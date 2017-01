Peugeot 208 und 2008 - Erfolgsmodelle mit verbesserter Ausstattung

Neues 3D-Navigationssystem mit Echtzeit-Verkehrsinformationen lieferbar

Lebenslanges und kostenloses Kartenupdate inklusive

Peugeot 208 GTi mit neuer Coupe Franche-Lackierung in Blau/Schwarz erhältlich





Zwei Erfolgsmodelle aus der jungen Peugeot-Modellfamilie weisen ihren Fahrern in Zukunft noch besser den Weg: Sowohl der beliebte Peugeot 208 als auch der City-SUV Peugeot 2008 profitieren mit dem neuen Modelljahr von einem neuen Navigationssystem, das ab 850 Euro erhältlich ist. Das auf Kartenmaterial von TomTom basierende Navigationssystem überzeugt durch seine 3D-Darstellung und höchste Aktualität: In Echtzeit werden die Reisenden über Verkehrsstörungen auf ihrer Route informiert. Selbstverständlich verfügt das System auch über Mirror Link und Car Play, sodass die Inhalte eines entsprechenden Smartphones auf dem großen Touchscreen des 208 und 2008 dargestellt werden können. Navigation, Telefon und Mediasystem lassen sich über Sprachsteuerung aktivieren.



Wer sich für die jüngste Generation des Navigationssystems im Peugeot 208 und im Peugeot 2008 entscheidet, profitiert überdies von einem kostenfreien, lebenslangen Update-Angebot, das bis zu vier Mal jährlich genutzt werden kann.



Neue Coupe Franche-Farbkombination



Eine weitere Neuerung betrifft den Peugeot 208 GTi by PEUGEOT SPORT, die sportliche Speerspitze in der Modellfamilie des erfolgreichen Kleinwagens mit 1.6 Liter großem Turbomotor und 153 kW (208 PS) Leistung. Die für einen außergewöhnlichen und unverwechselbaren optischen Auftritt sorgende und optional erhältliche Zweifarben-Lackierung „Coupe Franche“ ist neben der bekannten Variante in Rot/Schwarz zukünftig auch in der Kombination Blau/Schwarz lieferbar.



Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für Peugeot 208: 4,7 – 3,0*;

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 108 – 79*.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für Peugeot 208 GTi: 5,4;

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 125.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für Peugeot 2008: 4,9 – 3,5*;

CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 114 – 90*.



*Werte mit rollwiderstandsoptimierten Reifen ermittelt

Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren