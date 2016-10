f-cell award 2016: die Auszeichnungen gehen an die Solaris Bus & Coach S.A. und an das Forschungszentrum Jülich

In der Kategorie „products & market“ setzte sich Solaris (Polen) mit dem Niederflur-Gelenkbus „Urbino 18.75 electric“ durch. Das Institut für Energie- und Klimaforschung des Forschungszentrum Jülich gewann in der Kategorie „research & development“ mit dem geplanten Spin-off „PRECORS“ zur Beschichtung von metallischen Bipolarplatten.



Der f-cell award 2016 erwies sich erneut als Branchenpreis: ein europäisches Teilnehmerfeld bestritt den Wettbewerb mit 24 starken Einreichungen aus Groß-Britannien, Kroatien, Österreich, Polen, Portugal, Spanien, die meisten Einreichungen kamen aus der Schweiz und aus Deutschland.



In der Kategorie für marktnahe Produkte ging der f-cell award 2016 an die Solaris Bus & Coach S.A. für den ersten in Europa gebauten elektrischen Bus mit einer Brennstoffzelle als Range-Extender. Eine weitere Besonderheit: der ausgezeichnete „Urbino 18.75 electric“ zählt zu den wenigen bereits auf Strecke eingesetzten elektrisch angetriebenen Gelenkbus-Modellen weltweit. Seit Anfang 2015 versehen zwei Exemplare zuverlässig, leise, und lokal emissionsfrei ihren Dienst auf der Linie 109 der Hamburger Hochbahn dank intelligent gesteuerter Zusammenarbeit von Brennstoffzelle und Batteriesystem. Die von Ballard gelieferte Brennstoffzelle mit 101 kW Leistung wird, sobald Bedarf besteht, zugeschaltet, z. B. wenn beim Anfahren des vollbesetzten Busses 100 % der Leistung abgerufen wird. Dies erhöht die Haltbarkeit der Brennstoffzellen deutlich. Die Traktionselektronik sowie die 240 kW-Motoren und das Leistungsmanagement liefert Vossloh Kiepe GmbH (Düsseldorf). Durch das Zusammenspiel von Batterie und Brennstoffzelle hat der Bus eine Reichweite von 300 km.



„Die Elektrifizierung der Fuhrparke der großen städtischen Verkehrsbetriebe wird im Moment noch gebremst durch die wenigen kommerziell zur Verfügung stehenden Null-Emissionsmodelle von Stadtbussen. Hamburg und Berlin wollen ab 2020 gemeinsam pro Jahr bis zu 200 emissionsfreie Busse beschaffen – hier bieten sich für alle Hersteller große Chancen“, so Matthias Altmann von der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH und Mitglied der Jury.



Ein Schlüssel zu preiswerten und kompakten Brennstoffzellen: metallische Bipolarplatten



In der Kategorie „research & development“ überzeugte die Jury das akademische Spin-off-Projekt PRECORS des Instituts für Energie- und Klimaforschung des Forschungszentrums Jülich. Kern des Vorhabens ist ein Verfahren zur homogenen Sprühbeschichtung von Bipolarplatten aus Metall. Diese können gegenüber bisher verwendeten graphitbasierten Kompositmaterialien deutlich dünner ausgelegt werden. Im Ergebnis kann das Volumen von Brennstoffzellen um 60 % und das Gewicht um bis zu 80% geringer ausfallen. Für den Einsatz der dünnen metallischen Bipolarplatten sind Qualität und Kosten der Beschichtung ausschlaggebend. Sie muss sowohl einen effektiven Schutz gegen Korrosionsschäden und einen geringen elektrischen Kontaktwiderstand an der Grenzfläche zur Gasdiffusionsschicht gewährleisten als auch im industriellen Maßstab kostengünstig erfolgen können. Mit dem akademischen Spin-off-Projekt PRECORS, das über das BMWi-Förderprogramm EXIST-Forschungstransfer gefördert wird, werden dazu erste Grundlagen gelegt.



Anerkennungen für die Zweitplatzierten



Die Jury sprach den Zweitplatzierten eine besondere Anerkennung aus. Das Institut für Technische Thermodynamik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt Stuttgart sowie die Hydrogenics Corporation aus Mississauga Kanada erzielten mit dem Vorhaben „Innovative Materialien und Komponenten für die PEM Elektrolyse“ den zweiten Platz in der Kategorie „research & development“. In der Kategorie „products & market“ erreichte die Proton Motor Fuel Cell GmbH aus Puchheim mit dem gemeinsam mit Magna Steyr Engineering AG & Co KG, der TU Wien (Institut für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik) und der HyCentA Research GmbH realisierten Demonstrationsfahrzeug „FC REEV Fuel Cell Range Extended Electrical Vehicle“ ebenfalls den 2. Platz.



f-cell award – Innovationspreis Brennstoffzelle



Der f-cell award – Innovationspreis Brennstoffzelle wird gestiftet vom Land Baden-Württemberg für anwendungsnahe Entwicklungen rund um die Brennstoffzelle. Ausschreiber des Wettbewerbs sind das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH. Das Preisgeld beträgt in der für industrielle Anwender bestimmten Kategorie „products & market“ und in der an Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen und Unternehmen gerichteten Kategorie „research & development“ jeweils 10.000 Euro.



Die Jury-Mitglieder 2016: Matthias Altmann (Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, Ottobrunn), Dr. Klaus Bonhoff (NOW GmbH, Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, Berlin), Thomas Gschwind (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg), Prof. Dr. Angelika Heinzel (Zentrum für Brennstoffzellentechnik, Duisburg), Dr. Ludwig Jörissen (Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg ZSW, Ulm), Prof. Dr. Werner Lehnert (Forschungszentrum Jülich), Dr. Frank Marscheider-Weidemann (Fraunhofer ISI, Karlsruhe), Prof. Dr. Wolfram Münch (EnBW Baden-Württemberg), Dr. Manuel Schaloske (Landesagentur e-mobil Baden-Württemberg), und Dr. Jörg Wind (Daimler AG).



WORLD OF ENERGY SOLUTIONS 2016



Die WORLD OF ENERGY SOLUTIONS 2016 findet vom 10. bis 12. Oktober 2016 in Stuttgart statt.



Das aktuelle Programm finden Sie unter www.world-of-energy-solutions.de



Der Veranstaltungsverbund WORLD OF ENERGY SOLUTIONS bringt die Potenziale und Netzwerke internationaler Technologieführer und nach Stuttgart. Die Konvergenz von Energieerzeugung, Speichersystemen und Mobilitätslösungen stehen mit den Technologien und Dienstleistungen rund um die Bereiche Batterie-, Wasserstoff- und Brennstoffzellenanwendungen im Mittelpunkt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren