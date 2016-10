Naima Husseini - mit neuem Album "Immer Alles" auf Tour!

Mit ihrem aktuellen Album „Immer alles“ (Chateau Lala) beweist die (Wahl-) Berlinerin Naima Husseini ihr untrügliches Gespür für unwiderstehliche Pop-Melodien und Lyrik mit poetischem Tiefgang. Bereits mit ihrem nach ihr benannten Debüt avancierte die Sängerin, Musikerin und Komponistin Naima Husseini, deren Name gerne in einem Atemzug mit Lykke Li, Florence & The Machine oder Feist genannt wird, zu einem angesagten Hoffnungsträger des deutschen Indiepop. Im Herbst stellt Naima Husseini ihre neuen Songs bei acht Konzerten live vor. Freuen darf man sich auf „Feinste deutsche Pop-Musik mit sehr außergewöhnlichen Texten“ (Westzeit).



Zuvor hatte die in Hamburg geborene und mittlerweile in Berlin lebende Künstlerin bereits mit Valeska Steiner (Boy) das Pop-Quintett Silvester ins Leben gerufen, später dann mit Peter, Björn and John zusammengearbeitet und gemeinsam mit Cäthe und Alin Coen auf der Bühne gestanden. Mit ihrem neuen Album beweist Naima Husseini erneut ihr untrügliches Gespür für unwiderstehliche Pop-Melodien, die sie für „Immer Alles“ u.a. gemeinsam mit Oliver Welter (Naked Lunch), Charlotte Brandi (Me And My Drummer) und Frank Spilker (Die Sterne) komponierte. Dabei legt Naima großen Wert darauf, ihre Text zu füllen, mit Erfahrungen, auch mit Widersprüchen, mit Kraft, Willen – und Leben.



So offenbarte bereits der vorab ausgekoppelte Singletrack 'Sterne' harmonisch perfekten Hitcharakter bei gleichzeitig zwingendem Dancefloor-Appeal gepaart mit tiefgehendem Text. Mit traumhafter Sicherheit gelingt es ihr dabei, die sie bewegenden Gefühle und Gedanken in treffende Worte und ebensolche Melodien zu packen. Ihre Songs bewegen sich fernab gängiger Genrestereotypen, ihre Musik ist facettenreich und voller unerwarteter Wendungen, in denen Elemente aus Pop, Indie, Electronica, Soul und R&B raffiniert zum Tragen kommen. Studiotechnische Unterstützung erhielt sie bei den Aufnahmen u.a. von Olaf Opal, den man von seiner Zusammenarbeit mit The Notwist, Die Sterne, Sportfreunde Stiller oder Juli kennt.



Naima Husseini

Immer Alles Tour 2016



27.10.2016 Münster - Hot Jazz Club

28.10.2016 Köln - Wohngemeinschaft

02.11.2016 Erfurt - Museumskeller

04.11.2016 Rostock - Mau-Club

05.11.2016 Magdeburg - Volksbad Buckau

24.11.2016 Berlin - Privatclub

26.11.2016 Leipzig - UnterRock im Geyserhaus

27.11.2016 Dresden - Bärenzwinger



www.naimahusseini.de

