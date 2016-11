Lasse Matthiessen - Ab 30.11. in Duo-Besetzung auf Tour!

Nachdem LASSE MATTHIESSEN im vergangenen Jahr mehrmals mit seinem Album „Wildfires“ auf Tour ging, nutzte er das Jahr 2016 um an seinem neuen Album zu arbeiten, welches im Frühjahr erscheinen wird. Ende November kehrt der dänische Indie-Musiker nun endlich zurück und wird sechs Duo-Konzerte im intimen Rahmen spielen, um den Fans neben den bekannten Songs auch ein paar seiner neuen, noch unveröffentlichten Stücke vorzustellen. Dabei stehen Konzerte in Weiden (30.11. Neues Linda), München (01.12. Glockenbachwerkstatt), Pforzheim (03.12. Horch!), Köln (04.12. Wohngemeinschaft), Berlin (05.12. Auster Club) und Hamburg (06.12. Kukuun) auf dem Spielplan.



Ob mit kompletter Band, im Duo oder Solo - LASSE MATTHIESSEN live ist aufrichtig, authentisch und berührend. Für ihn zählt die Interaktion mit dem Publikum, denn er schreibt Musik, um zu erzählen und zu teilen. Der gefühlvolle Singer-Songwriter bringt melancholischen Indie-Rock mit brüchig-folkiger Intimität auf die Bühne und trifft mit seinen bittersüßen Symphonien genau die Herzen seiner Zuhörer. Scheinbar mühelos schafft LASSE MATTHIESSEN nun mit den Songs seines neuen Albums den Sprung weg vom eher reduzierten, auf die Gitarre konzentrierten Singer/Songwriter hin zum Leader einer Band, mit neu ins Repertoire aufgenommenen Tastenklängen, die sich wie Glitzer über die voluminösen Soundstrukturen legen. Was auf "Wildfires" bereits seinen Anfang mit cineastischen Rock und Kammerfolk-Einschlag fand, entwickelt LASSE MATTHIESSEN auf seinem neuen Album weiter und vollendet es mit lauteren, poppigeren und expressiveren Einflüssen in Perfektion. Der Wahlberliner wagt sich somit auf neues musikalisches Terrain, bleibt sich und seiner gefühlvollen Musik aber stets treu.



Als Support von Suzanne Vega begeisterte der im Bereich Folk/Songwriter geadelte „Newcomer of the year“ (Radio Eins, 2009) bereits im Oktober das Publikum und wird im November/Dezember im Duo live zu erleben sein. Man kann sich auf sechs tolle Konzerte freuen, bei denen LASSE MATTHIESSEN seinen Zuhörern mit neuen poppigen Einflüssen, aber auch gewohnt tiefgehenden und gefühlvollen Stücken Gänsehautmomente bescheren wird.



Lasse Matthiessen

Duo-Tour



30.11.2016 Weiden - Neues Linda

01.12.2016 München - Glockenbachwerkstatt

03.12.2016 Pforzheim - Horch!

04.12.2016 Köln - Wohngemeinschaft

05.12.2016 Berlin - Auster Club

06.12.2016 Hamburg - Kukuun



www.lassematthiessen.com

www.prknet.de

