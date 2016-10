KLIMA: Als Vorgruppe von PUR ein Riesenerfolg, jetzt mit ihrem Album im Januar und Februar auf eigener Clubtour!

KLIMA ist eine der spannendsten Entdeckungen in der deutschen Popszene. Das am 1. April 2016 erschienene Album „Irgendwann ist jetzt“ ist ein wundervoll geglücktes Stück Popmusik mit bezaubernden Melodien, einem sehr eigenen unter anderem von Folkeinflüssen geprägtem Sound, sowie Texten, die mit Glaubwürdigkeit, Intelligenz und Poesie unter die Haut gehen. KLIMA überzeugte dieses Jahr tausende PUR-Fans als Vorgruppe und Duett-Partner. Nun kommt die Band endlich auch auf eigene Tournee, um das aktuelle Album „Irgendwann ist jetzt“ live vorzustellen. Im Januar und Februar wird KLIMA elf Konzerte in Deutschland geben. Tickets für diese Shows sind ab Mittwoch, 05.10., 09:00 Uhr im exklusiven Pre-Sale unter www.eventim.de erhältlich! Der offizielle Vorverkauf beginnt am Freitag, 07.10., 09:00 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen!



KLIMA steht für moderne deutschsprachige Popsongs, die bewegen und gekonnt Stimmungen übertragen. Die Texte vermitteln hautnah Gefühle und Botschaften aus dem echten Leben, die generationenübergreifend ansprechen und berühren. So wundert es wenig, dass KLIMA immer wieder bei renommierten Nachwuchswettbewerben abräumte: Auszeichnung in drei Kategorien beim „Deutschen Rock & Pop Preis“ in Hamburg, Gewinn des „Songwriters Live Award“ in München und „Förderpreis für junge Songpoeten“ des bayerischen Rundfunks. KLIMA, das ist der Nachname der Frontfrau und Songwriterin Vera. In ihrer Kindheit genoss sie ein ungebundenes Leben und zog mit den Eltern und ihrer Schwester monatelang im Wohnmobil durch die USA. Der unkonventionelle Lebensstil der musikalisch kreativen Familie war für sie prägend. Schon früh lernte Vera Gitarre und Geige spielen, begann bereits im zarten Alter von 11 Jahren eigene Lieder zu schreiben und gründete mit ihrer Schwester die Band KLIMA.



Mit dem vorliegenden Album „Irgendwann ist jetzt“ läutet KLIMA das Major-Debüt ein. Nicht nur in der ersten Singleauskopplung „Schwesterherz“ steckt das ganze Herzblut der Musikerin: Vera schrieb das Lied für ihre Schwester, als es dieser einmal wirklich schlecht ging. Mit dem intensiven unter die Haut gehenden Text, durchgehenden Akustikgitarren und einem einfühlsam gesetzten Klavier kreiert der Song ein fesselndes Klangbild, das den über viele Jahre und zwei Vorgängeralben gereiften KLIMA-Sound beschreibt, auch wenn Vera das Geschwisterpaar mittlerweile alleine vertritt. Dieser sehr eigene Pop-Sound dominiert auch die aktuelle Single „Wenn wir fallen“ oder den Titelsong „Irgendwann ist jetzt“, der viel rhythmusbetonter daherkommt und zu mehr Mut im Leben aufruft. KLIMA - ein Volltreffer für Menschen, die Musik lieben und nach neuen Popsounds, sowie berührender Wirklichkeit in den Songs suchen.



Klima



Irgendwann ist Jetzt Tour 2017



26.01.2017 Köln - Kulturkirche

27.01.2017 Aschaffenburg - Colos-Saal

28.01.2017 Stuttgart - clubCANN

29.01.2017 München - Ampere

31.01.2017 Frankfurt - Nachtleben

01.02.2017 Leipzig - Täubchenthal

02.02.2017 Dresden - Club Puschkin

03.02.2017 Berlin - Frannz Club

05.02.2017 Hannover - Capitol

06.02.2017 Hamburg - Knust

07.02.2017 Heidelberg - Karlstorbahnhof

Über Peter Rieger Konzertagentur





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren