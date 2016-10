PATRIZIA kauft Neubauprojekt mit 74 Wohnungen in Leipzigs Zentrum Projektentwicklung "Residenz am Waldplatz" in größter Stadt Sachsens erworben

- Sechs Wohngebäude entstehen im Stadtteil Zentrum-West

- Projektentwicklung befindet sich in einer der besten Wohnlagen Leipzigs

- Fertigstellung für Mitte 2018 geplant



Die PATRIZIA Immobilien AG hat im Stadtzentrum von Leipzig das Neubauprojekt "Residenz am Waldplatz" mit 74 Wohnungen erworben. Bei der Projektentwicklung entstehen im Stadtteil Zentrum-West sechs überwiegend wohnwirtschaftlich genutzte Gebäude. Die Fertigstellung ist für Mitte 2018 vorgesehen. "Der Investitionsstandort Leipzig hat sich aufgrund wachsender Wirtschaftskraft und steigenden Bevölkerungszahlen zu einem bedeutenden Wirtschaftszentrum in Deutschland und zu einem der wichtigsten Wirtschaftszentren der ostdeutschen Bundesländer entwickelt"", erläutert Johannes Altmayr, Head of Residential Transactions bei PATRIZIA. Der Ankauf erfolgt für einen von PATRIZIA verwalteten Immobilienfonds direkt vom Projektentwickler CG Gruppe AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Die "Residenz am Waldplatz" entsteht in zentraler Lage zwischen der Innenstadt und der Red Bull Arena im sogenannten Bachviertel, das aufgrund seiner imposanten Gründerzeitbebauung, der vielen Grünanlagen, der zahlreichen Kultur- und Freizeiteinrichtungen und der guten Verkehrsanbindung als eine der besten Wohnlagen Leipzigs gilt. Die Projektentwicklung sieht insgesamt 74 Wohnungen mit rund 7.800 Quadratmetern Bruttogeschossfläche und einer Wohnfläche von circa 5.500 Quadratmetern in sechs drei- bis sechsgeschossigen Gebäuden vor. Zudem entstehen drei Einzelhandelseinheiten mit einer Nutzfläche von mehr als 100 Quadratmetern. In einem Riegel aus vier Mehrfamilienhäusern an der Friedrich-Ebert-Straße sind 67 hochwertig ausgestatte Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen mit Flächen zwischen 42 und 114 Quadratmetern geplant. Auf dem rückwärtigen Grundstücksareal sollen zwei Neubaugebäude mit insgesamt sieben großzügigen Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen mit Flächen zwischen 64 und 127 Quadratmetern entstehen. Eine Tiefgarage mit rund 77 Stellplätzen wird ebenfalls vorhanden sein.



Als starkes Wirtschaftszentrum mit guten Zukunftsperspektiven bietet Leipzig in ausgewählten Wohnlagen gute Investitionsmöglichkeiten. Das Wohnungsangebot in Leipzig kann die Nachfrage seit Jahren nicht decken. In Folge des anhaltenden Bevölkerungswachstums und erhöhter Qualitätsanforderungen werden Experten zufolge bis 2025 etwa 2.200 Wohnungen pro Jahr benötigt. Allein für die kommenden zehn Jahre wird ein Bevölkerungswachstum von mehr als vier Prozent erwartet. Vor allem der Bedarf an höherwertigem Wohnraum bleibt auf hohem Niveau, da Leipzig immer noch durch einen qualitativ minderwertigen Altbestand aus DDR-Zeiten geprägt ist, der erst auf ein marktgängiges Niveau gehoben werden muss.

