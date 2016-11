Parship Studie: Jeder vierte Mann in Deutschland betrügt seine Partnerin

Parship-Studie zeigt: Männer gehen deutlich häufiger fremd als Frauen. Über die Hälfte der Deutschen würde einen Seitensprung nicht verzeihen, wenn er oder sie davon Wind bekäme.



Ein gängiges Vorurteil scheint bestätigt: Männer gehen häufiger fremd als Frauen. Jeder vierte Mann in einer Beziehung ist bereits ein- oder sogar mehrmals fremdgegangen. Zum Vergleich: Nur 13 Prozent der vergebenen Frauen gestehen offen einen Seitensprung. Insgesamt hat somit rund jeder fünfte Deutsche, der in einer Partnerschaft lebt, ein oder mehrere amouröse Abenteuer auf dem Kerbholz. Das zeigt eine aktuelle, bevölkerungsrepräsentative Umfrage von Parship (www.parship.de), der führenden Online-Partnervermittlung in Deutschland, unter rund 1.000 Bundesbürgern. Die gute Nachricht: Andersherum bedeutet dies, dass 81 Prozent der liierten Deutschen treue Partner und Partnerinnen sind.



Die Hälfte der Deutschen würde einen Seitensprung nicht verzeihen



Und das ist auch gut so: Denn 52 Prozent der Befragten könnten selbst einen einmaligen Ausrutscher des Partners nicht verzeihen. Immerhin: Befragte, die selbst schon einmal fremdgegangen sind, würden deutlich nachsichtiger auf einen Fehltritt ihres Partners reagieren. So würden lediglich 12 Prozent der Fremdgeher die Reißleine ziehen, wenn sie selbst betrogen werden würden.



Fremdgeher sind Wiederholungstäter



Egal ob treue Seele oder Wiederholungstäter: Knapp jeder dritte Bundesbürger in Beziehung kann nicht vollkommen ausschließen (30 Prozent), seinen Partner jemals (wieder) zu betrügen. Auch hier präsentieren sich Männer erneut als das schwächere Geschlecht: 38 Prozent von ihnen geben an, wahrscheinlich nicht widerstehen zu können, wenn sich eine sehr verlockende Gelegenheit böte. Das gilt nur für 22 Prozent der Frauen. Wenig überraschend: Personen, die schon einmal fremdgegangen sind, gehen mehrheitlich davon aus (59 Prozent), auch in Zukunft erneut schwach werden zu können. Es besteht noch Hoffnung für alle Romantiker, Monogamisten und treuen Seelen: 40 Prozent der Deutschen können für sich vollkommen ausschließen, ihren Partner jemals zu betrügen.



Das Ranking im Überblick



Frage: Hand aufs Herz: Haben Sie Ihren derzeitigen Partner auch schon einmal betrogen?





Ja, einmal (Gesamt 12 %, Männer 15 %, Frauen 9 %)

Ja, schon mehrmals (Gesamt 7 %, Männer 10 %, Frauen 4 %)

Nein (Gesamt 81 %, Männer 75 %, Frauen 87 %)





n=693; nur Personen, die in einer Partnerschaft leben



Frage: Nehmen Sie einmal an, Ihr Partner würde Sie mit einem anderen Mann bzw. einer anderen Frau betrügen. Dabei handelt es sich um einen einmaligen Ausrutscher. Würden Sie den Seitensprung verzeihen?





Ja (Gesamt 8 %, Männer 10 %, Frauen 6 %, Fremdgeher 23 %)

Eher ja (Gesamt 40 %, Männer 42 %, Frauen 38 %, Fremdgeher 64 %)

Eher nein (Gesamt 34 %, Männer 31 %, Frauen 37 %, Fremdgeher 10 %)

Nein (Gesamt 19 %, Männer 18 %, Frauen 20 %, Fremdgeher 2 %)





n=693; nur Personen, die in einer Partnerschaft leben



Frage: Mal ganz ehrlich, könnten Sie einen Seitensprung Ihrerseits (künftig) vollkommen ausschließen, wenn sich eine verlockende Gelegenheit dazu bieten würde?





Ja, das kann ich absolut ausschließen. (Gesamt 40 %, Männer 33 %, Frauen 48 %, Fremdgeher 16 %)

Ja, das kann ich eher schon ausschließen. (Gesamt 30 %, Männer 29 %, Frauen 30 %, Fremdgeher 25 %)

Nein, das kann ich nicht gänzlich ausschließen. (Gesamt 25 %, Männer 30 %, Frauen 20 %, Fremdgeher 45 %)

Nein, das kann ich überhaupt nicht ausschließen. (Gesamt 5 %, Männer 7 %, Frauen 2 %, Fremdgeher 14 %)





n=693; nur Personen, die in einer Partnerschaft leben



Über die Studie



Für die vorliegende Studie hat Parship gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut INNOFACT AG 1.040 Personen zwischen 18 und 65 Jahren befragt – davon 693 in Beziehung lebend. Die Stichprobe entspricht nach Alter, Geschlecht und Region der repräsentativen Verteilung in der deutschen Bevölkerung. Die unabhängige Online-Erhebung fand im November 2016 statt.

PARSHIP GmbH

Parship (www.parship.de) ist die größte Online-Partnervermittlung in Deutschland. Überzeugt davon, dass es für jeden Menschen den richtigen Lebenspartner gibt, unterstützt das Unternehmen anspruchsvolle Singles bereits seit 2001 dabei, den passenden Partner für eine langfristige und glückliche Beziehung zu finden. Die Mehrheit der Parship-Mitglieder sind aktive Frauen und Männer ab 25 Jahren mit gehobenem Bildungsniveau auf der Suche nach einer dauerhaften Partnerschaft. Herzstück des Parship-Services ist dabei das Parship-Prinzip®. Es beruht auf einem wissenschaftlich basierten Verfahren, dessen Grundlage der rund 80 Fragen umfassende Parship-Fragebogen zur Analyse der eigenen Partnerschaftspersönlichkeit bildet. Mit Hilfe dieses Verfahrens werden jedem Mitglied potenzielle Partner vorgeschlagen, bei denen die Chance auf eine langfristige und glückliche Partnerschaft am höchsten ist. Zusätzlich bietet Parship seinen Mitgliedern ein umfassendes Angebot maßgeschneiderter Services, um sie bei der Suche nach dem richtigen Partner zu unterstützen. Europaweit hat Parship mehr als 50 Kooperationspartner, zu denen in Deutschland unter anderem Die Zeit, das Handelsblatt und brigitte.de zählen. Das in Hamburg ansässige Unternehmen bietet seinen Service unter parship.com in derzeit 13 Ländern an.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren