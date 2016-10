Parship Studie: Fast die Hälfte der Männer wünscht sich mehr Freiraum in der Beziehung

Parship-Studie zeigt: Die Mehrheit der deutschen Paare verbringt über 70 Prozent ihrer Freizeit gemeinsam. 44 Prozent der Befragten wünschen sich jedoch mehr Zeit für sich. Vor allem Freiräume für eigene Hobbys und Freunde sind für deutsche Paare vollkommen okay.



Die meisten deutschen Paare sind unzertrennlich: Über die Hälfte der Paare (57 Prozent) verbringt mehr als 70 Prozent ihrer freien Zeit gemeinsam, knapp ein Drittel (32 Prozent) sogar mehr als 80 Prozent ihrer Freizeit. Das zeigt eine aktuelle, bevölkerungsrepräsentative Umfrage von Parship (www.parship.de), der führenden Online-Partnervermittlung in Deutschland, unter rund 1.000 Bundesbürgern. Das ist für manche jedoch etwas zu viel des Guten: 44 Prozent der Deutschen, die in Partnerschaft leben, wünschen sich mehr Freiräume in ihrer aktuellen Beziehung. Dabei ist die Sehnsucht nach mehr Abstand vom Partner bei Männern (48 Prozent) etwas stärker ausgeprägt als bei Frauen (41 Prozent). Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, dass 56 Prozent der Befragten sehr glücklich damit sind, möglichst viel ihrer Zeit mit dem oder der Liebsten zu verbringen.



Deutsche haben ein relativ gutes Gespür dafür, wie viel „Me-Time“ der Partner braucht



Entsprechend sind 66 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass der jeweilige Partner mit dem Maß an gemeinsam verbrachter Zeit durchaus zufrieden ist. Nur rund ein Drittel der Liierten glaubt dagegen, dass sich der Partner nach mehr Freiräumen sehnt (35 Prozent). Damit empfinden die Deutschen den Freiheitsdrang ihrer Partner zwar etwas geringer als er es in Wirklichkeit ist, aber von der Tendenz her stimmt die Einschätzung.



Um Hobbys und Freunde kann man sich gut ohne Partner kümmern



Parship hat zudem gefragt, wofür man seine Freiräume in der Beziehung nutzen kann, ohne diese dadurch zu belasten. Für knapp drei Viertel der Befragten wäre es in einer Partnerschaft in Ordnung, unterschiedliche Hobbys auszuüben (73 Prozent) oder Verabredungen mit Freunden und Familie ohne die bessere Hälfte wahrzunehmen (65 Prozent). Knapp die Hälfte der Vergebenen ist auch offen dafür, die Finanzen getrennt zu regeln (46 Prozent). Zu frei möchten die Deutschen ihre Partnerschaft jedoch nicht gestalten: Bei offenen (5 Prozent), Fern- (7 Prozent) oder Wochenendbeziehungen (10 Prozent) ziehen die meisten eine Grenze.



Das Ranking im Überblick



Frage: Schätzen Sie einmal: Wie viel Prozent Ihrer frei verfügbaren Zeit verbringen Sie mit Ihrem/r Partner/in?





0 bis 10 % (Gesamt 2 %, Männer 2 %, Frauen 5 %, 18-29 Jahre 1 %, 30-39 Jahre 2 %, 40-49 Jahre 2 %, 50-65 Jahre 2 %)

11 bis 20 % (Gesamt 2 %, Männer 2 %, Frauen 5 %, 18-29 Jahre 1 %, 30-39 Jahre 4 %, 40-49 Jahre 2 %, 50-65 Jahre 2 %)

21 bis 30 % (Gesamt 4 %, Männer 4 %, Frauen 4 %, 18-29 Jahre 5 %, 30-39 Jahre 4 %, 40-49 Jahre 4 %, 50-65 Jahre 3 %)

31 bis 40 % (Gesamt 6 %, Männer 7 %, Frauen 5 %, 18-29 Jahre 6 %, 30-39 Jahre 6 %, 40-49 Jahre 7 %, 50-65 Jahre 4 %)

41 bis 50 % (Gesamt 12 %, Männer 12 %, Frauen 11 %, 18-29 Jahre 16 %, 30-39 Jahre 8 %, 40-49 Jahre 11 %, 50-65 Jahre 11 %)

51 bis 60 % (Gesamt 8 %, Männer 6 %, Frauen 9 %, 18-29 Jahre 8 %, 30-39 Jahre 7 %, 40-49 Jahre 7 %, 50-65 Jahre 9 %)

61 bis 70 % (Gesamt 12 %, Männer 11 %, Frauen 12 %, 18-29 Jahre 11 %, 30-39 Jahre 17 %, 40-49 Jahre 15 %, 50-65 Jahre 6 %)

71 bis 80 % (Gesamt 25 %, Männer 26 %, Frauen 24 %, 18-29 Jahre 28 %, 30-39 Jahre 25 %, 40-49 Jahre 21 %, 50-65 Jahre 26 %)

81 bis 90 % (Gesamt 16 %, Männer 17 %, Frauen 15 %, 18-29 Jahre 12 %, 30-39 Jahre 14 %, 40-49 Jahre 14 %, 50-65 Jahre 20 %)

91 bis 100 % (Gesamt 16 %, Männer 14 %, Frauen 17 %, 18-29 Jahre 13 %, 30-39 Jahre 14 %, 40-49 Jahre 16 %, 50-65 Jahre 18 %)





n=718; nur Personen, die in einer Partnerschaft leben



Frage: Wünschen Sie sich in Ihrem Beziehungsalltag mehr Freiraum für sich selbst?





Ja, ich wünsche mir häufig mehr Freiraum für mich selbst. (Gesamt 9 %, Männer 11 %, Frauen 8 %)

Eher ja, ab und zu wünsche ich mir mehr Freiraum für mich selbst. (Gesamt 35 %, Männer 37 %, Frauen 33 %)

Eher nein, ich wünsche mir selten mehr Freiraum für mich selbst. (Gesamt 43 %, Männer 40 %, Frauen 45 %)

Nein, ich habe mir noch nie mehr Freiraum für mich selbst gewünscht. (Gesamt 13 %, Männer 12 %, Frauen 14 %)





n=718; nur Personen, die in einer Partnerschaft leben



Frage: Denken Sie nun einmal an Ihre/n Partner/in: Was glauben Sie, wünscht er / sie sich im Beziehungsalltag mit Ihnen mehr Freiraum für sich selbst?





Ja, ich glaube er/sie wünscht sich häufig mehr Freiraum für sich selbst. (Gesamt 6 %, Männer 7 %, Frauen 5 %)

Eher ja, ich glaube ab und zu wünscht er/sie sich mehr Freiraum für sich selbst. (Gesamt 29 %, Männer 30 %, Frauen 28 %)

Eher nein, ich glaube er/sie wünscht sich selten mehr Freiraum für sich selbst. (Gesamt 49 %, Männer 49 %, Frauen 49 %)

Nein, ich glaube er/sie hat sich noch nie mehr Freiraum für sich selbst gewünscht. (Gesamt 17 %, Männer 14 %, Frauen 19 %)





n=718; nur Personen, die in einer Partnerschaft leben



Frage: Welche der folgenden Varianten von Freiraum wären für Sie in Ihrer Beziehung noch okay?





Unterschiedliche Hobbys ausüben (Gesamt 73 %, Männer 69 %, Frauen 77 %)

Verabredungen mit Freunden / Familie ohne Partner/in wahrnehmen (Gesamt 65 %, Männer 60 %, Frauen 68 %)

Getrennte Finanzen / Kontoführung (Gesamt 46 %, Männer 43 %, Frauen 49 %)

Wichtige persönliche Entscheidungen eigenständig treffen – also ohne (detaillierte) Abstimmung mit dem/der Partner/in (Gesamt 21 %, Männer 21 %, Frauen 21 %)

Getrennt verreisen (Gesamt 18 %, Männer 15 %, Frauen 20 %)

Getrennte Schlafzimmer (Gesamt 17 %, Männer 14 %, Frauen 19 %)

Getrennte Wohnungen (in derselben Stadt) (Gesamt 15 %, Männer 13 %, Frauen 16 %)

Feiertage getrennt voneinander verbringen (z.B. Weihnachten, Geburtstage etc.) (Gesamt 11 %, Männer 11 %, Frauen 11 %)

Nur die Wochenenden gemeinsam verbringen (Gesamt 10 %, Männer 8 %, Frauen 12 %)

Getrennte Lebensräume (in verschiedenen Städten oder sogar Ländern wohnen, also eine Fernbeziehung führen) (Gesamt 7 %, Männer 5 %, Frauen 8 %)

Flirts / Abenteuer mit Fremden (offene Beziehung) (Gesamt 5 %, Männer 6 %, Frauen 4 %)

Nichts von alledem (Gesamt 8 %, Männer 9 %, Frauen 7 %)





n=718; nur Personen, die in einer Partnerschaft leben



Über die Studie



Für die vorliegende Studie hat Parship gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut INNOFACT AG 1.042 Personen zwischen 18 und 65 Jahren befragt – davon 718 in Beziehung lebend. Die Stichprobe entspricht nach Alter, Geschlecht und Region der repräsentativen Verteilung in der deutschen Bevölkerung. Die unabhängige Online-Erhebung fand im August 2016 statt.



