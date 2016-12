Zeit statt Zeug

Zeit ist heutzutage ein kostbares Gut, denn lange Arbeitszeiten, Besprechungen, Termine und Verpflichtungen reduzieren unsere freie Zeit auf ein Minimum – und häufig fehlt dann die Energie für gemeinsame Unternehmungen. Durch besondere Ereignisse und Erlebnisse werden gemeinsame Momente bewusster erlebt. Warum also nicht einmal Zeit zu zweit verschenken? Das Parkhotel de Wiemsel in der niederländischen Region Twente bietet das passende Paket.



Waldduft statt Parfum

Anstatt die Sammlung der nicht gebrauchten und womöglich nicht gewünschten Gegenstände zu erweitern, bringt ein gemeinsamer Spaziergang in der Natur Zeit für Gespräche und neue Impulse. Bereits bei der Ankunft im Parkhotel De Wiemsel entschleunigen Gäste beim Blick in die rund 60.000 Quadratmeter große Parklandschaft, die auch Namensgeber des Vier-Sterne-Superior Hotels ist. Eintauchen in die grüne Umgebung und ein sprichwörtliches „Waldbad“ nehmen lässt es sich besonders gut im nahegelegen Naturreservat Het Springendal: Besucher hören nichts als den Wind in den Blättern, das Singen der Vögel und das Blöken der Schafe, die die historische Heidelandschaft erhalten.



Kunst statt Krempel

Wie wäre es anstatt weiterer typischer Standardgeschenke wie Fotobücher und Kalender mit einem Ausflug zu zweit in das mittelalterliche Städtchen Ootmarsum? Nur einen Steinwurf vom Parkhotel de Wiemsel entfernt liegt die „Kunststadt des Ostens“, die mit kleinen Gassen zum Flanieren einlädt. Galerien und Skulpturen prägen das Bild der Stadt vor einer mittelalterlichen Kulisse. In einem der zahlreichen Cafés lässt es sich besonders schön die gemeinsame Zeit genießen und in Erinnerungen schwelgen.



Nackenmassage statt Schal

Ganz oben auf der Liste der nicht besonders originellen Geschenke stehen Socken und Schals. Wie wäre es stattdessen mit einer Wohlfühlmassage? Das Parkhotel de Wiemsel Spa eröffnet mit seinem Wellness-Angebot mit privater Park-Terrasse und eigenem Lounge-Bereich eine Welt für sich: Hier wird der Begriff Wellness ganzheitlich definiert. In der Wellness-Oase des Vier-Sterne-Superior Hotels genießen Paare gemeinsam die finnische Sauna oder ein mildes Dampfbad.



Candle-Light-Dinner statt Pralinen

Die wohl schönste Gelegenheit die gemeinsame Zeit zu genießen und eine wunderbare Alternative zu den alljährlichen Pralinen bietet ein romantisches Candle-Light-Dinner. Im Paket „Zeit zu zweit“ des Parkhotel de Wiemsel ist ein Vier-Gang-Menü inklusive einer Flasche Wein enthalten. Das Paket mit zwei Übernachtungen beinhaltet zudem Champagner zur Begrüßung sowie eine Rosenöl- und eine Vitalmassage und ist ab 299 Euro pro Person ganzjährig buchbar.



Relais & Châteaux

Seit September 2016 ist das Parkhotel de Wiemsel Mitglied der exklusiven Hotel- und Restaurantvereinigung Relais & Châteaux. Die Hotels, Lodges und Restaurants von Relais & Châteaux verbindet weltweit ein individueller Charakter und eine gemeinsame Philosophie: das Zelebrieren von Art de Vivre und Lebensfreude. Als Symbol der Zugehörigkeit und für besondere Exzellenz in Hotellerie und Gastronomie tragen sie das Symbol der goldenen Lilie.

Parkhotel de Wiemsel

Eigentümer des Parkhotels de Wiemsel ist Henning J. Claassen. Er eröffnete Ende der 1980er-Jahre zunächst das Romantik Hotel Bergström in Lüneburg. Mit dem Hotel Altes Kaufhaus folgte ein zweites Haus im historischen Wasserviertel der Stadt. 2014 kaufte der Lüneburger Unternehmer das traditionsreiche Hotel de Wiemsel in den Niederlanden. Nach seinen Vorstellungen baute er es komplett um und eröffnete Anfang August 2015 das Parkhotel de Wiemsel als ein Ensemble aus Hotel, Schlemmer-Oase, Kunst und Park. Die drei Häuser teilen eine Philosophie: Sie sollen ein Treffpunkt für Gäste aus dem In- und Ausland sein und heißen auch die Anwohner der jeweiligen Region willkommen. Wohlfühlen lautet die Devise.





