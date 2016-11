Magische Weihnachten in Holland: Am 10. und 11. Dezember 2016 verwandelt sich das mittelalterliche Städtchen Ootmarsum mit dem besonderen Adventsmarkt „Kerst en Kunst" in ein vorweihnachtliches Märchenland. Im historischen Zentrum genießen Besucher von diesseits und jenseits der deutsch-holländischen Grenze Kunst und Kurioses in den Kopfsteinpflastergassen der Stadt.



Zwischen Patrizierhäusern und Klinkerbauten präsentieren Künstler und Kunsthandwerker an weihnachtlich geschmückten Ständen ihre Schätze. Straßenkünstler verzaubern das ganze Wochenende über Groß und Klein mit ihren Darbietungen, und die traditionellen „Midwinterhoorn Blazers" bringen mit ihren alphornähnlichen Instrumenten die Winterluft zum Schwingen. Auch öffnen die Galerien und Geschäfte ihre Pforten, und wenn es kalt wird, erwärmt ein Teller dampfender Suppe die Sinne. Informationen zum Event auf Deutsch sind unter www.kerstenkunst.nl/de zu finden.



Für Genießer hat das Parkhotel de Wiemsel zu „Kerst en Kunst" ein spezielles Paket zum dritten Advent geschnürt. Es umfasst zwei Nächte im Deluxe-Zimmer inklusive Frühstück, Glühwein oder heiße Schokolade zur Begrüßung, ein Drei-Gänge-Menü am Anreiseabend und ein Drei-Gang Wildmenü am zweiten Abend. Auch die Nutzung des Spa- & Wellnessbereichs mit Sauna, Dampfsauna, Eisbrunnen, Solarium, Ruhebereich, Pools und Fitnessbereich sind enthalten. Das Arrangement „Weihnachtliches Ootmarsum" ist vom 9. bis 11. Dezember 2016 ab 265 Euro pro Person buchbar.



Die Ankunft von Sinterklaas



„Ebenso wichtig wie das Weihnachtsfest ist uns Niederländern Sinterklaasavond – der Nikolausabend", berichtet Stefan Bekhuis, Niederländer und Küchenchef im Parkhotel de Wiemsel. Jedes Jahr kommt Sinterklaas mit seinen Helfern per Schiff nach Holland. Tausende Kinder erwarten sie schon sehnsüchtig. Traditionell dürfen die Kleinen am Abend nach der Ankunft ihre Schuhe vor die Tür stellen, in der Hoffnung, am darauffolgenden Morgen ein kleines Geschenk vom heiligen Mann darin zu finden. Der große, offizielle Einzug von Sinterklaas findet jedes Jahr in einer anderen Stadt statt. Darüber hinaus haben aber fast alle holländischen Städte und Dörfer ihre eigene „Sinterklaasintocht". In Ootmarsum wird die Ankunft von Sinterklaas bereits am 12. November 2016 um 14.30 Uhr im Zentrum von Ootmarsum gefeiert.



Kerstmis – Heiligabend – ist dennoch ein Fest der Familie, ohne große Geschenke, aber mit einem üppigen Festmahl. Häufig gibt es Rinderbraten oder Wild. In vielen Familien isst man heutzutage auch Fondue oder Gourmetten, eine Art Raclette. „Anders als beim Raclette kommt in die kleinen Pfännchen aber kein Käse, sondern Beilagen, wie Eier, Frühlingszwiebeln, kleine Kartoffeln oder Pilze. Fleisch und Fisch werden auf dem oberen Teil des Gourmet Sets – wie die Holländer das Raclette-Set nennen – gegrillt", erklärt Stefan Bekhuis.



Parkhotel de Wiemsel: Einfach mal ausspannen



Die Region Twente ist auch außerhalb der Feiertage eine Reise wert. Übers Wochenende oder im Rahmen eines Kurzurlaubs kann man im Parkhotel de Wiemsel mit seinem Spa und der Genussküche ganz wunderbar entspannen. Bei Schnee verwandeln sich die Hügel der Umgebung in eine zauberhafte Winterlandschaft – perfekt für lange erholsame Spaziergänge. Die Luft ist kristallklar, an den Wassermühlen glitzern Eiszapfen in der Sonne, und die Cafés locken mit heißer Schokolade, Kaffee- und Teespezialitäten sowie anderen wärmenden Leckereien.



Relais & Châteaux



Seit September 2016 ist das Parkhotel de Wiemsel Mitglied der exklusiven Hotel- und Restaurantvereinigung Relais & Châteaux. Die Hotels, Lodges und Restaurants von Relais & Châteaux verbindet weltweit ein individueller Charakter und eine gemeinsame Philosophie: das Zelebrieren von Art de Vivre und Lebensfreude. Als Symbol der Zugehörigkeit und für besondere Exzellenz in Hotellerie und Gastronomie tragen sie das Symbol der goldenen Lilie.

Parkhotel de Wiemsel

Eigentümer des Parkhotels de Wiemsel ist Henning J. Claassen. Er eröffnete Ende der 1980er-Jahre zunächst das Romantik Hotel Bergström in Lüneburg. Mit dem Hotel Altes Kaufhaus folgte ein zweites Haus im historischen Wasserviertel der Stadt. 2014 kaufte der Lüneburger Unternehmer das traditionsreiche Hotel de Wiemsel in den Niederlanden. Nach seinen Vorstellungen baute er es komplett um und eröffnete Anfang August 2015 das Parkhotel de Wiemsel als ein Ensemble aus Hotel, Schlemmer-Oase, Kunst und Park. Die drei Häuser teilen eine Philosophie: Sie sollen ein Treffpunkt für Gäste aus dem In- und Ausland sein und heißen auch die Anwohner der jeweiligen Region willkommen. Wohlfühlen lautet die Devise.



