Seit seinem bis heute unvergessenen Auftritt als schlitzohriger Sunnyboy-Tramp J.D. im Kultfilm „Thelma & Louise“ lässt Brad Pitt die Frauenherzen höher schlagen. Dazu wäre es fast nicht gekommen, denn Brad Pitt war ursprünglich „nur“ die dritte Wahl für diese Rolle. Heute zählt er zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Hollywoodstars und hat es zugleich geschafft, dabei absolut authentisch zu bleiben.



In der beeindruckenden Cast-Featurette zu ALLIED – VERTRAUTE FREMDE erfahren Sie mehr über die bewegende Rolle von Hollywoods Superstar Brad Pitt in seinem neuen Film: https://youtu.be/_RQSYjftOJw



Er erscheint regelmäßig auf den Top-Listen der schönsten oder einflussreichsten Menschen und ist neben George Clooney und Johnny Depp der Einzige, der den Titel „Sexiest Man Alive“ zweimal gewann. Was ist sein Erfolgsgeheimnis und welche Rollen haben ihm diese Größe verliehen? Brad Pitt spielte in Kinoereignissen wie Petersens „Troja“ oder Tarantinos „Inglourious Basterds“. Durch ihn wurde die „Ocean’s Eleven“-Reihe von Steven Soderbergh oder „Mr. & Mrs. Smith“ cool und lässig. Seine Zusammenarbeit mit Ausnahmeregisseur David Fincher hat mit Filmen wie „Sieben“, „Fight Club“ oder „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ Kinogeschichte geschrieben. Er arbeitete mit den Coens in „Burn After Reading“, mit Steve McQueen in „12 Years a Slave“, mit Terry Gilliam in „12 Monkeys”, mit Terrence Mallick in „A Tree of Life“ oder zuletzt mit Adam McKay in „The Big Short“. Seine meist schrägen und zugleich originellen Cameo-Auftritte wie beispielsweise in „Being John Malkovich” , in der Kultserie „Friends” oder den Sketchen von US-Talkshow-Stars Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon sind legendär. Mit seinem Freund George Clooney stand er nicht nur immer wieder gemeinsam vor der Kamera, sondern hatte in Clooneys Regie-Debüt „Geständnisse – Confessions of a Dangereous Mind” zusammen mit Matt Damon einen Cameo-Auftritt. Er war drei Mal als Schauspieler und zwei Mal als Produzent für einen Oscar nominiert und gewann für seine Produzentenleistung bei „12 Years a Slave“ den begehrten Goldjungen.



Doch seinen festen Platz in den Herzen der weiblichen Kinofans eroberte sich Brad Pitt bereits am Anfang seiner Karriere: mit seiner Rolle als zügelloser Draufgänger Paul Maclean in Robert Redfords „In der Mitte entspringt ein Fluss“, als melancholisch-schöner Vampir in Neil Jordans „Interview mit einem Vampir“ oder aber auch mit seinen Auftritten in den beiden großen Leinwand-Liebes-Epen „Legenden der Leidenschaft“ – als Tristan Ludlow -- und „Rendezvous mit Joe Black“ – als verliebter Tod.



Knapp 20 Jahre haben die Fans warten müssen, Brad Pitt wieder in einem echten Liebesfilm zu sehen. Mit ALLIED – VERTRAUTE FREMDE feiert nun einer der größten Leinwandstars und oscarprämierter Filmproduzent, endlich sein lang und heiß ersehntes Comeback in diesem Genre und wird pünktlich zu Weihnachten erneut die Herzen seiner weiblichen Fans zum Schmelzen bringen.



Über den Film:



ALLIED – VERTRAUTE FREMDE erzählt die zutiefst bewegende Geschichte des englischen Geheimdienstoffiziers Max Vatan (Brad Pitt) und der französischen Résistance-Kämpferin Marianne Beausejour (Marion Cotillard), die sich im geheimen Auftrag der Alliierten in Casablanca kennen und lieben lernen. In London wiedervereint, wird ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt, als Marianne verdächtigt wird, für den Feind zu spionieren. Für Max bricht eine Welt zusammen. Gefangen in einem undurchsichtigen Netz aus Verdächtigungen und Lügen, versucht er verzweifelt herauszufinden, ob Mariannes Liebe und ihr gemeinsames Leben auf wahren Gefühlen basieren.



Regie führt Robert Zemeckis, zu dessen Werken Filme wie „Flight“, „Cast Away – Verschollen“ und „Forrest Gump“ zählen. Der hochkarätige Cast wird von Jared Harris („Lincoln“, „Mad Men“), Lizzy Caplan („Masters of Sex“, „Die Unfassbaren 2“) und Matthew Goode („Downton Abbey“, „The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben“) ergänzt. ALLIED – VERTRAUTE FREMDE basiert auf dem Drehbuch von Steven Knight („Madame Mallory und der Duft von Curry“, „Kleine schmutzige Tricks“). Graham King („Rango“, „The Departed – Unter Feinden“), Zemeckis selbst und Steve Starkey („Flight“, „Real Steel“) zeichnen als Produzenten verantwortlich.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren