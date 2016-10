Ausstellung zu Nils Oskamps Graphic Novel Drei Steine auf der Frankfurter Buchmesse

Nils Oskamp erzählt in seiner autobiografischen Graphic Novel Drei Steine die Geschichte seiner Jugend in den 1980er Jahren in Dortmund-Dorstfeld, wo er das Opfer rechter Gewalt wurde. Er dokumentiert, wie die rechtsradikalen Jugendlichen damals nahezu ungestraft davonkamen und es später sogar bis in die Politik schafften. Oskamps Comic ist ein mahnendes Werk gegen den Rechtsradikalismus. Die Geschichte berührt den Leser unmittelbar, bezieht den Leser in die Gefühle des selbst betroffenen Autors mit ein. Das Buch bietet dabei auch zahlreiche Anknüpfungspunkte für die schulische Auseinandersetzung mit den Themen Rassismus und Rechtsextremismus. Auf der Frankfurter Buchmesse wird seit heute eine Ausstellung gezeigt, die Oskamps Werk in den Fokus rückt und auch der Autor ist vor Ort. Zu sehen ist die Schau in Halle 4.1, A 78.



Als ein Mitschüler in der Schulklasse den Holocaust leugnet und weitere Nazi-Parolen propagiert, lehnt sich Nils Oskamp dagegen auf und sagt seine Meinung. Dadurch macht er sich zur Zielscheibe der Neonazis. Ab da beginnt ein Kampf, bei dem es für ihn bald um das nackte Überleben geht. Nils Oskamp zeigt in eindringlichen Bildern, wie die Lehrer und die Polizei die Bedrohung nicht ernst nehmen und auch die Familie die Gefahr nicht erkennt. Mehrfach wird er von Neonazis krankenhausreif geschlagen. Die Spirale der Gewalt eskaliert und gipfelt in zwei Mordanschlägen. Die jugendlichen Schläger der Neonazis wurden von „Alten Kameraden“ angeworben und indoktriniert. Diese Seilschaften sind weiterhin aktiv und machen mit dem rechtsextremen Terror, den sie verbreiten, heute noch Schlagzeilen.



Nils Oskamp ist in Dortmund aufgewachsen und studierte im Ruhrgebiet Grafikdesign mit dem Schwerpunkt Illustration. In Hamburg absolvierte er erfolgreich ein Trickfilmstudium und arbeitet dort als Illustrator für Werbung und Zeitschriften. Mit der Arbeit an Drei Steine begann er vor ein paar Jahren als Gastkünstler in der französischen Comic-Hauptstadt Angoulême.



Die Graphic Novel über seine Jugend, sein Leben mit der Angst und die Ohnmacht des Staats und der Bevölkerung gegenüber rechtsradikaler Gewalt, ist eine beeindruckende und beängstigende Mahnung an alle, die den Rechtsradikalismus verharmlosen. Ein Werk, das umso bedrückender ist, da es auch dokumentiert, dass die rechte Bedrohung inmitten unserer Gesellschaft wächst und gedeiht, und die Drahtzieher sich vielerorts an der Spitze von Politik und Wirtschaft positionieren konnten.



Die 160-seitige Graphic Novel Drei Steine ist als Hardcover-Ausgabe beim Panini Verlag erschienen und im Buch- und Comic-Fachhandel erhältlich.

Außerdem gibt es über die Amadeu Antonio Stiftung eine gekürzte, 96-seitige Softcover-Schulbuchausgabe. Diese kann über die Webseite www.dreisteine.com für Schulen bestellt werden. Dort steht auch ergänzendes pädagogisches Begleitmaterial für den Einsatz im Unterricht zur Verfügung.

