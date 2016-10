PANDION weitet Gewerbe-Projektentwicklung aus

Der Immobilienentwickler PANDION ist bislang vorrangig als Wohnprojektentwickler bekannt. Jetzt vermeldet das Kölner Unternehmen anlässlich der EXPO REAL, den Bereich Gewerbe- Projektentwicklung stark ausweiten zu wollen. PANDION plant, an verschiedenen Standorten in Gewerbegrundstücke und deren Entwicklung für neue Büro- und Hotelprojekte zu investieren.



Vorstand Reinhold Knodel sagt: "Wir streben bei einem Jahresumsatz von 250 bis 300 Millionen Euro einen nachhaltigen Gewerbeanteil von 50 bis 70 Millionen Euro an. Damit würde der Anteil gewerblicher Projektentwicklung etwa 30 Prozent betragen." Es handele sich aber um einen Prozess über mehrere Jahre, betont Knodel. "Die wohnwirtschaftlichen Aktivitäten bleiben nach wie vor unsere Kernkompetenz. Mit der Entwicklung von Gewerbeimmobilien wollen wir uns ein weiteres Standbein schaffen und bei größeren Mixed-Use- Konzepten einen strategischen Vorteil ausspielen."



PANDION hat bereits Erfahrung in der Entwicklung von Gewerbeobjekten gesammelt, für den Energiespezialisten Cofely Deutschland GmbH errichtete PANDION kürzlich die Kölner Zentrale. In München realisierte das Unternehmen bereits eine Büroimmobilie und ein Boardinghouse. Im Mischquartier "Franziskanerkloster" in Düsseldorf ist nun neben 120 Wohneinheiten auch ein innerstädtisches, 14- geschossiges Bürohochhaus mit Ladengeschäften und Gastronomieflächen im EG geplant. Zwei Gewerbeobjekte baut PANDION aktuell in Düsseldorf im Le Quartier Central, ein Hotelgebäude mit 209 Zimmern für die Betreiberkette Holiday Inn und das von HPP Architekten entworfene Bürohaus Le Flux mit rund 8.500 Quadratmetern Mietfläche.



"Unsere Themen heißen Büro und Hotel. Hier sehen wir unsere gewerblichen Schwerpunkte. Was wir nicht anstreben, sind etwa Handelsimmobilien oder Nischenprodukte wie beispielsweise Seniorenzentren oder Studentisches Wohnen", erklärt der PANDIONVorstand den zukünftigen Kurs.



Bildmaterial zu den aktuellen Gewerbeentwicklungen finden Sie hier: http://www.pandion.de/service/bildmaterial-download.html

Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München und Berlin. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit circa 2.690 hochwertige Wohnungen und drei größere Gewerbeobjekte mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro. Zum Portfolio gehören auch Wohnhochhäuser - ein Trend, den die Kölner Immobilienexperten seit 2008 aktiv mitgestalten, so zum Beispiel mit dem Wohnkranhaus "PANDION Vista" im Kölner Rheinauhafen. Daneben baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 100 Mitarbeiter an den Standorten Köln, München und Berlin.

