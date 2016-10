PANDION erwirbt zwei Grundstücke in Berlin

Die Kölner PANDION AG hat zwei Grundstücke für Wohn- und Gewerbeprojekte in Berlin erworben und setzt damit ihre strategische Expansion in der Hauptstadt fort.



Eines der Grundstücke befindet sich in der Nürnberger Straße im Stadtteil Berlin-Schöneberg. Auf dem rund 1.500 Quadratmeter großen Grundstück sollen 65 Eigentumswohnungen mit insgesamt 4.000 Quadratmetern Wohnfläche sowie zwei Gewerbeeinheiten mit rund 300 Quadratmetern entstehen. In einem von PANDION ausgelobten Architekturwettbewerb konnte das Architekturbüro Axthelm Rolvien mit seinem Entwurf überzeugen. Die rund zweijährige Bauphase des Projekts beginnt im Herbst 2017. Mit dem Vertrieb starte man bereits Anfang 2017.



Das zweite, größere Grundstück mit knapp 9.000 Quadratmetern Fläche befindet sich in der Conrad-Blenkle-Straße in Prenzlauer Berg. Ab Frühjahr 2018 entstehen dort rund 260 Eigentumswohnungen mit insgesamt etwa 22.000 Quadratmetern Wohnfläche. HASCHER JEHLE Architektur ging als Sieger des auch hier durchgeführten Architekturwettbewerbs hervor. Der Entwurf habe vor allem durch die moderne Architektur und die „selbstverständliche Komplettierung des Stadtgrundrisses durch eine straßenbegleitende Bebauung um einen außergewöhnlich großen Innenhof“ überzeugt, so die bewertende Jury. Im Frühjahr 2017 startet der Vertrieb für die Wohnungen, die voraussichtlich im Sommer 2020 bezugsfertig sein werden.



„Wir freuen uns nach unserem erfolgreichen Start in Berlin, nun direkt mit zwei neuen Projekten anschließen zu können“, so Mathias Groß, Niederlassungsleiter der PANDION Real Estate GmbH in Berlin. „Die Vertriebserfolge der Projekte PANDION Wall 18, PANDION FIRST und PANDION COSMOPOLITAN zeigen, dass wir am Standort Berlin auf dem richtigen Weg sind.“





Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München und Berlin. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit circa 2.690 hochwertige Wohnungen und drei größere Gewerbeobjekte mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro. Zum Portfolio gehören auch Wohnhochhäuser - ein Trend, den die Kölner Immobilienexperten seit 2008 aktiv mitgestalten, so zum Beispiel mit dem Wohnkranhaus "PANDION Vista" im Kölner Rheinauhafen. Daneben baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 100 Mitarbeiter an den Standorten Köln, München und Berlin.

