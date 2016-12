Erstes Weihnachtskonzert des deutsch-französischen Mädchenchors "PAMINA girls choir Baden-Elsass-Pfalz" in Kooperation mit dem Chor der Europäischen Schule Karlsruhe am Donnerstag, 22. Dezember 2016, 19:30 Uhr, Kleine Kirche, in KARLSRUHE (Baden)

Der deutsch-französische „Pamina girls choir Baden-Elsass-Pfalz“ unter der Leitung von Klaus Braun veranstaltet in Kooperation mit dem Chor der Europäischen Schule Karlsruhe sein traditionelles Weihnachtskonzert im Pamina-Eurodistict, der Euro-Region im Herzen Europas, erstmals in Karlsruhe.



Das Weihnachtskonzert mit Kerzenbeleuchtung findet statt am 22. Dezember 2016, 19:30 Uhr in der berühmten klassizistischen Kleinen Kirche in Karlsruhe (Karlsruhe-Zentrum Kaiserstr. 131, 76133 Karlsruhe).



Zur Aufführung kommen im knapp einstündigen Weihnachtsprogramm dieses deutsch-französischen Mädchenchors insbesondere deutsche, französische, englische und amerikanische Weihnachtslieder in Arrangements des berühmten britischen Dirigenten und Komponisten David Willcocks und Chorwerke aus Romantik und Moderne von Komponisten wie Benjamin Britten (1913-1976), John Rutter (*1945), Adolphe Adam (1803-1876), Franz Biebl (1906-2001), Franz Schubert, Joseph Gabriel Rheinberger u.a.



Der Chor wird begleitet von Johann Anton German am Klavier und von Ines Skoczowski auf der Violine. Der Eintritt zum Konzert ist wie immer frei. Um Spenden wird am Ausgang gebeten.



Verschiedene Pressefotos stehen Ihnen zum Abdruck in Ihrer Presse auf dem nachstehenden Link zur Verfügung: http://presse.paminagirlschoir.de



Mit seinem Weihnachtskonzert in Karlsruhe beendet der deutsch-französische Mädchenchor eine überaus ereignisreiche Konzertsaison 2015/16 mit sechs Konzerten im Pamina Eurodistrict Baden-Elsass-Pfalz (Karlsruhe, Wissembourg, Haguenau, Landau, u.a.), drei Konzerten beim Musikfestival „Choralies“ in Vaison-la-Romaine, Provence, Frankreich, sowie einer knapp dreiwöchigen USA-Tournee zu den Great Lakes in den mittleren Westen und nach New York City.



Soeben ist die neueste CD-Produktion des Pamina girls choir & vocal ensemble Baden-Elsass-Pfalz mit dem USA-Tournee-Repertoire erschienen, die unter info@paminagirlschoir.eu bestellt werden kann.



Interessierte Chorsängerinnen können ab Januar 2016 in den Chor aufgenommen werden. Weitere Informationen stehen auf der Homepage des Chores: www.paminagirlschoir.eu



Im August 2017 Jahr unternimmt der deutsch-französische Pamina Mädchenchor eine Konzertreise nach Südafrika.



Schirmherr des Mädchenchors ist Herr Tom Høyem, Dänischer Minister für Grönland a.D., Direktor der Europäischen Schulen Culham, München, Karlsruhe a.D., Kulturbotschafter Dänemarks und Stadtrat der Stadt Karlsruhe.

PAMINA girls choir & vocal ensemble

Der Pamina girls choir Baden-Elsass-Pfalz ist ein überregional konzertierender Chor mit derzeit etwa 32 jugendlichen Sängerinnen im Alter von 12 bis 18 Jahren (Pamina girls choir) und einem neu gegründeten PAMINA vocal ensemble für Sängerinnen ab 19 Jahren, die aus dem Eurodistrict Pamina (Baden, Elsass, Pfalz) kommen, der deutsch-französischen Region im Herzen Europas. Inspiriert von der gleichnamigen Heldin aus Mozart's Zauberflöte vereinigt der Name PAMINA die drei Regionen dieses deutsch-französischen geografischen Raumes.



Das Repertoire des Chores ist sehr vielseitig: Es reicht von internationaler weltlicher und geistlicher Chormusik in Originalsprache vom Mittelalter bis zur Moderne, von der Gregorianik über Barock, Klassik und deutsche Romantik bis hin zu Pop, Rock und Jazz.



Gegründet im Januar 2012 gab der Chor sein Debüt am 16. Mai 2012 im Münster zu Strasbourg, Frankreich. Der Pamina girls choir konzertiert vorrangig in der Pfalz, Baden und im Elsass, jedoch liegt ein großer Schwerpunkt auf Konzertreisen zu internationalen Musikfestivals im europäischen Ausland und in die USA.



Chorsängerinnen erhalten chorische sowie Einzelstimmbildung und müssen sich für die Aufnahme in den Chor qualifizieren. Der Pamina girls choir ist Mitglied bei den beiden größten Weltchorverbänden, der International Federation of Choral Music (IFCM) und der European Choral Association-Europa Cantat (ECA). Zudem unterhält er ein reges Austauschprogramm mit dem Blue Lake Fine Arts Camp, Michigan, USA und dem königlichen Copenhagen Girls' Choir, Dänemark.



Nach einem Deutschland-Besuch des Blue Lake Fine Arts Camp in Michigan, USA, unternahm der Pamina girls choir zwei Konzerttourneen durch den mittleren Westen der USA im Jahre 2012 und 2014. Daneben reiste der deutsch-französische Mädchenchor 2013 auf Einladung des berühmten "Royal Copenhagen Girls' Choir" auch nach Kopenhagen, Dänemark und zum Europa Cantat Festival in Bergen, Norwegen.



Regelmäßig empfängt der Pamina Girls Choir auch Gäste aus dem Ausland und bereichert durch die gemeinsamen musikalischen Veranstaltungen mit jungen Musikern aus dem Ausland das Kulturangebot im Eurodistrict PAMINA: Baden-Elsass-Pfalz.



So waren sowohl im Mai 2013 die Sängerinnen des Copenhagen Girls' Choir als auch im Juni 2013 und Juni 2014 die 160 jungen Amerikanerinnen und Amerikaner des Blue Lake Fine Arts Camp zu Gast im Eurodistrikt Baden-Elsass-Pfalz und haben gemeinsam mit den Sängerinnen des Pamina girls choir mehrere Konzerte gegeben - unter anderem "Die Schöpfung" von Joseph Haydn in der Jugendstil-Festhalle Landau in der Pfalz und in Kooperation mit der Europäischen Schule Karlsruhe die 9. Sinfonie von Beethoven im Konzerthaus Karlsruhe - über die in der Presse begeistert berichtet wurde.



Im Januar 2016 können sich wieder interessierte Chorsängerinnen für die Aufnahme in den "Pamina girls choir & vocal ensemble Baden Elsass Pfalz" bewerben, insbesondere für die Teilnahme an der Südafrika Tournee 2017. Kontakt: mail@paminagirlschoir.eu

