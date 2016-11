Tischserie SYSTO TEC mit German Design Award 2017 ausgezeichnet

Der German Design Award ist eine Auszeichnung für ausgezeichnete Arbeit. Ziel des internationalen Premiumpreises des Rates für Formgebung, ist es einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, diese zu präsentieren und auszuzeichnen. Der German Design Award legt dabei die höchsten Ansprüche an die Ermittlung seiner Preisträger: In einem aufwändigen Nominierungsverfahren werden durch Expertengremien des Rat für Formgebung nur solche Produkte und Kommunikationsdesignleistungen zur Teilnahme am Wettbewerb eingeladen, die sich nachweislich durch ihre gestalterische Qualität im Wettbewerb differenzieren. Der 2012 initiierte German Design Award zählt heute zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus ein hohes Ansehen.



Daher freuen wir uns sehr über die Auszeichnung unserer Tischserie SYSTO TEC mit dem Prädikat Special Mention. Das Arbeitsplatzsystem besticht – egal ob konzentrierte Einzelarbeit, kommunikative Teamarbeit oder große Konferenzlösung, durch eine perfekte Kombination aus Form und Funktion und bietet so die Grundlage für eine professionelle und motivierende Arbeitsatmosphäre.



„Wer beim German Design Award ausgezeichnet wird, hat es geschafft, sich erfolgreich von der Masse abzuheben. Mit Freude nehmen wir deshalb diese Auszeichnung für das Tischsystem SYSTO TEC an“, so Palmberg-Entwicklungsleiter Thomas Kracht.

