Viel Orient im Okzident - die fließenden Grenzen zwischen Ost und West

Gängige Klischees zwischen einem aufgeklärten Westen, der klar von einem fortschrittsfeindlichen Orient abtrennbar ist, stimmen so nicht. Juniorprofessorin Dr. Miriam Stock wies in ihrer Antrittsvorlesung zum Thema „Imaginierte Geographien, konsumierte Geographien – Orient- und Okzidentbilder im Alltag zwischen Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika“ auf dem Dies Academicus der PH Schwäbisch Gmünd am 10. November darauf hin, dass man Orient und Okzident überhaupt nicht als getrennte Regionen verstehen sollte, sondern dass sie alltägliche Referenzen für Konsumentinnen und Konsumenten in Europa, dem Nahen Osten oder Nordafrika sind.



Ein Beispiel für die fließenden Grenzen zwischen Ost und West sind Frauen in Tunis, die bereits vor dem Arabischen Frühling orientalisch und okzidentalische Konsumstile im Alltag vereinbarten, sei es in Kaffees, auf traditionellen Märkten und in Einkaufszentren in Tunis. In Berlin wiederum florierten arabische Falafelimbisse nicht etwa in Gegenden mit besonders hohem Ausländeranteil, sondern in aufstrebenden Vierteln. Die dortige Konsumgruppe, eine alternative deutsche Mittelschicht zum Kundenkreis bevorzugt orientalische Inszenierung und exotische Küchen, um sich gegenüber modernen und mcdonaldisierten Lebensstilen abzugrenzen. Der Orient wird damit Spiegel der Konsumvorlieben so mancher Deutscher.



Frau Stock hat an der Pädagogischen Hochschule die Juniorprofessor Cultural Studies im Profilbereich Interkulturalität übernommen und leitet den Masterstudiengang „Interkulturalität und Integration“. Sie forscht zu Migration, Flucht, Gender und städtischer Integration.













Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd ist als bildungswissenschaftliche Hochschule mit Universitätsstatus das Kompetenzzentrum Ostwürttembergs für Bildung, Gesundheit und Interkulturalität in allen Bereichen von Kinderkrippe, Schule und Hochschule bis hin zu Gesundheitseinrichtungen, Krankenkassen und Unternehmen. Lehre und Forschung fokussieren auf Lehrerbildung für Grundschule, Sekundarstufe und Berufliche Schulen, Kindheitspädagogik, Gesundheitsförderung, Interkulturalität und Integration, Ingenieurpädagogik, Bildungswissenschaft, Betriebliche Bildung und Lerntherapie. Erfolgreiche neue Studienangebote, der Aufbau gesellschaftsrelevanter Forschungsschwerpunkte, die Etablierung von Programmen zur Qualitätsverbesserung des Studiums und die enge regionale Kooperation charakterisieren die dynamische Bildungsuniversität des 21. Jahrhunderts, deren Studierendenzahl seit der Jahrtausendwende auf fast das Dreifache angestiegen ist.

