Berufsbegleitender Master-Studiengang "Integrative Lerntherapie" geht mit Rekord-Anmeldezahlen in den fünften Jahrgang

Der Bedarf an individueller Förderung in Schulen steigt seit Jahren beständig an. Experten, die diesen Bedarf decken können, sind entsprechend gefragt. Erfreulich ist daher der neue Bewerber-Rekord für den Freitag beginnenden berufsbegleitenden Master-Studiengang Integrative Lerntherapie (M.A.) an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Mit dem Studium der Integrativen Lerntherapie erwerben die 23 neuen Studierenden am ZWPH, dem Zentrum für Wissenstransfer der PH Schwäbisch Gmünd (ZWPH), Kompetenzen zur wissenschaftlich fundierten individuellen Förderung in den Bereichen Rechnen / Dyskalkulie, Schreiben und Lesen / Legasthenie sowie bei Verhaltensauffälligkeiten wie AD(H)S.



In ihrer Begrüßung drückte die Rektorin der PH Schwäbisch Gmünd, Prof. Dr. Astrid Beckmann, ihre Freude über den neuen Rekord aus und bewertete dies als großen Erfolg der berufsbegleitenden wissenschaftlichen Weiterbildung an dieser Pädagogischen Hochschule. Den Studierenden drückte sie ihre große Anerkennung aus, Beruf und Studium zu verbinden und gratulierte ihnen zu der Studienwahl. „Angesichts der zunehmenden gesellschaftlichen Herausforderungen übernimmt die Integrative Lerntherapie eine Schlüsselrolle. Durch die Integrative Lerntherapie erhalten alle Kinder und Jugendliche eine Chance.“„ Studiengangsleiter Prof. Dr. Klaus-Peter Eichler betonte: „Integrative Lerntherapie ist viel mehr als Nachhilfe, sie ist professionelle Förderung von Kindern und Jugendlichen. Im Studiengang der PH Schwäbisch Gmünd werden dafür die mathematik- und deutschdidaktischen, die psychologischen und neurologischen Kompetenzen erworben.“ Ausgebracht wird der Studiengang am ZWPH, dem Zentrum für Wissenstransfer der PH. Sein Geschäftsführer, Dipl. Sozialpäd. Richard Meckes, erklärt: „Mit dem Studiengang Integrative Lerntherapie sehen wir uns als Brücke zwischen der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd sowie öffentlichen und staatlichen Bildungsträgern.“



Das Masterstudium Integrative Lerntherapie setzt einen Bachelorabschluss voraus und richtet sich insbesondere an Erzieher, Sprecherzieher, Lehrer, Sozialpädagogen, Psychologen, Therapeuten, Sozialarbeiter, Ergotherapeuten, Logopäden sowie an Personen, die haupt-, neben-, ehrenamtlich oder freiberuflich in entsprechenden Gebieten tätig sind. Abschluss ist der akademische Grad „Master of Integrative Lerntherapie (M.A.)“, der in die Tätigkeit Lerntherapeut_in mündet und auch zur Promotion berechtigt. Insgesamt umfasst diese Fachrichtung am ZWPH inzwischen rund 100 internationale Master- und Bachelor-Studierende aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg.



Wer noch keinen Bachelorabschluss hat, kann am ZWPH den Bachelorstudiengang Integrative Lerntherapie studieren. Der nächste Studienbeginn dafür ist der 7. April 2017 Anmeldungen sind noch möglich unter: www.ba-lerntherapie.de

