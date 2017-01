13. Februar 2017: Vortrag und Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Petra Stanat an der PH Karlsruhe

Direktorin des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), Berlin, referiert zu „Sprachliche Kompetenzen am Ende der 9. Jahrgangsstufe: Befunde des IQB-Bildungs-trends 2015 für Baden-Württemberg“



Nach der öffentlichen Debatte um das Abschneiden Baden-Württembergischer Neuntklässler in der Schulstudie des IQB 2015 hat die Hochschule Prof. Dr. Stanat nach Karlsruhe eingeladen. Thema der Veranstaltung (Gebäude 2, Raum A.020, 14.00-16.30 Uhr) ist die Darstellung zentraler Ergebnisse der Studie, insbesondere für das Fach Deutsch, und die Frage, wie man an den Schulen, den Hochschulen, in der Lehreraus- und -fortbildung darauf reagieren kann.



An den Vortrag von Prof. Dr. Stanat schließt sich eine Podiums- und eine Plenumsdiskussion an. Auf dem Podium sind vertreten:





Prof. Dr. Claudia Vorst, Professorin für deutsche Sprache und Didaktik/ Prorektorin für Studium und Lehre an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd/ Landesvorsitzende des Grundschullehrerverbands Baden Württembergs

Prof. Dr. Werner Knapp, Rektor der Pädagogischen Hochschule Weingarten/ Designierter Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz der Pädagogischen Hochschulen Baden Württembergs

Johannes Ruckenbrod, Schulleiter der Maryland-Schule Karlsruhe (angefragt)

Susanne Posselt, Absolventin der PH Karlsruhe und Lehrerin an der Blanc-und-Fischer-Schule Sulzfeld/ Baden

Alexander Salomon (MdL), Mitglied des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kunst/ Sprecher der Fraktion der Bündnis 90/Die Grünen für Wissenschaft und Hochschule.





Die Podiumsdiskussion moderiert Prof. Dr. Annette Worth, Prorektorin für Forschung und Nachwuchsförderung an der PH Karlsruhe. Anschließend soll die Diskussion zu einem offenen Gespräch im Plenum erweitert werden, an dem zahlreiche weitere Gäste aus den Ministerien des Landes Baden-Würt­temberg, aus den Rektoraten der insgesamt sechs Pädagogischen Hochschulen Baden-Württem­bergs, Präsidiumsmitglieder und Fachkolleginnen und -kollegen anderer lehrerbildender Hochschulen vor Ort, insbesondere des KIT, Bundes- und Landespolitikerinnen und -politiker aus der Region sowie Vertreterinnen und Vertreter aus den Schulämtern, den Schulen und der zweiten Lehrerbildungsphase teilnehmen.



