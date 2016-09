Herausragende Meeresfilme im OZEANEUM in Stralsund

Bereits zum sechsten Mal ist das OZEANEUM Stralsund einer der Spielorte des Darßer NaturfilmFestivals. Am 9. Oktober werden ab 12:30 Uhr vier herausragende internationale Meeresfilm-Produktionen im Kino des OZEANEUMs gezeigt. Die Zuschauer können unter anderem den stürmischen Atlantik, atemberaubende Haiarten, sowie die traumhaften Küsten Südafrikas bei diesem „Meeresbürger-Spezial“ erleben. Besucher des OZEANEUMS zahlen für die Filme an diesem Tag keinen zusätzlichen Eintritt.



Das Darßer NaturfilmFestival findet 5. - 9.Oktober 2016 statt. Hier kommen Naturverbundene, Regisseure und Doku-Freaks zusammen. Eine Auswahl der bewegendsten und ästhetischsten Bilder unserer Erde kämpfen hier um den Deutschen NaturfilmPreis.



Gäbe es einen Oscar für Naturfilme, dann wäre es bestimmt ein Kranich. Denn wenn im Oktober Tausende der zarten Vögel auf dem Darß zusammenkommen, geht auch der Preis für den besten Naturfilm über die Bühne. Deutschlands höchste Ehrung für Naturfilmer lockt Redakteure, Filmemacher und Dokufans ins Ostsee-Idyll.12 Filme, Kino- und Fernsehproduktionen, sind jährlich nominiert für den Deutschen NaturfilmPreis. Sie widmen sich dem Zauber aber auch der Zerstörung der Natur auf dem ganzen Planeten. So ging es in den letzten Jahren um „Problembären“, sterbende Bienenköniginnen und intelligente Pflanzen. Viele weitere aktuelle Filme laufen in weiteren Festival-Sektionen.



Begleitet wird das Festival mit Seminaren, Diskussionsrunden und Exkursionen in den Nationalpark. Der direkte Draht zwischen Filmemachern und Publikum sorgt für eine fast familiäre Atmosphäre. „Diese Mischung aus Urlaub, Guckfest, Seminar und Familientreffen ist schon einmalig“, sagt Autor und Journalist Volker Arzt, der das Festival regelmäßig besucht.



Infos und Tickets auf www.deutscher-naturfilm.de



Programm OZEANEUM | 09. Oktober



12:30 Uhr: Wildes Südafrika - Kap der Extreme



14:00 Uhr: Die Welt der Haie - Meister der Jagd



15:30 Uhr: Wilder Atlantik - Der Strom des Lebens



17:00 Uhr: Wunder unserer Welt - Wasser



Eintritt für Gäste ohne OZEANEUM-Ticket: 3,00 € Erwachsene, 2,00 € Ermäßigte & Kinder ab 4 Jahre (pro Film)

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren