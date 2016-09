Mit Taschenlampe im Stralsunder MEERESMUSEUM Kraken & Konsorten entdecken

Was ist so faszinierend an einer Tiergruppe, die schon fast 500 Millionen Jahre unsere Erde bevölkert? Welche Tricks und Kniffe haben diese Verwandlungskünstler drauf? Antwort gibt es auf einer „Reise“ in vergangene Erdzeitalter zu fossilen Kopffüßern, bei der Erforschung der heutigen Arten in den Ausstellungen und beim Besuch von Krake & Co. im nächtlichen Aquarium.



An der Tour durch das schummerige MEERESMUSEUM können max. 20 Personen teilnehmen. Das Mindestalter für Kinder beträgt acht Jahre. Teilnahmekarten für die Taschenlampenführung in den Herbstferien am 25. Oktober um 18:00 Uhr sind an der Kasse des MEERESMUSEUMs im Vorverkauf erhältlich. Weitere Infos unter Tel. 03831 2650-350. Bitte Taschenlampe nicht vergessen!

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren