German Design Award für Graf Natura 2in1 Regenspeicher

Graf wurde erstmals mit dem German Design Award ausgezeichnet. Die namhafte Jury hat die Auszeichnung für die herausragende Designqualität des Natura 2in1 Regenspeichers in der Kategorie Gardening und Outdoor Living vergeben. Mit dieser Prämierung des renommierten Rats für Formgebung unterstreicht Europas Marktführer für Regenwassernutzung seine Designkompetenz und beweist, dass die Regenbehälter nicht nur nützlich, sondern auch schön sein können.



Fliesen, Tapeten, Möbeldekore – Wellendesign liegt im Trend. Der neue Natura 2in1 ist nicht nur ein Hingucker im Garten, sondern überzeugte auch bereits die Juroren beim pro-K Award und PlusX Award 2015, ebenfalls in der Kategorie Design.



Der German Design Award zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Dies garantiert die hochkarätig besetzte, internationale Jury. Die Auszeichnungen werden am 10. Februar 2017 übergeben.



Die Oberfläche des Natura 2in1 ist dreidimensional mit konvexen und konkaven Flächen geformt. Die einzigartige Fertigungstechnologie ermöglicht eine außergewöhnliche Haptik und Lichtbrechung. Der Behälter präsentiert sich entsprechend dem Lichteinfall in immer neuen Facetten und setzt so Akzente auf der Terrasse und im Garten.



In den Farben Arctic, Beach, Sahara und Ocean avanciert der Natura 2in1 Regenspeicher zum Designstück im Garten und auf der Terrasse. Die zurückhaltende Farbgebung harmoniert mit der klaren Formensprache des 1,50 m hohen Speichers.



Der Behälter speichert nicht nur 350 l Regenwasser, sondern kann zudem mit einer Pflanzschale individuell gestaltet werden. Der aus hochwertigem Kunststoff hergestellte Behälter ist UV-stabil und witterungsbeständig. Als Ausdruck der hohen Qualität gewährt Graf fünf Jahre Garantie.



Der Natura 2in1 wird mit zwei integrierten Gewinden ausgeliefert. Das Wasser kann über einen formschönen Design-Auslaufhahn oder optional mit einem Universal-Schlauchset entnommen werden.



Genauso einfach wie die Wasserentnahme hat Graf den Anschluss des Regenspeichers an das Fallrohr vom Dach gelöst. Der mehrfach prämierte Speedy Regensammler lässt sich in nur wenigen Minuten montieren und war 2012 ebenfalls für den German Design Award nominiert.



Über German Design Award:

Vergeben wird der German Design Award vom Rat für Formgebung, der deutschen Marken- und Designinstanz. Sein Auftrag von höchster Stelle: das deutsche Designgeschehen zu repräsentieren. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet, unterstützt er die Wirtschaft dabei, konsequent Markenmehrwert durch Design zu erzielen. Das macht den Rat für Formgebung zu einem der weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Markenführung im Bereich Design. Zum exklusiven Netzwerk der Stiftungsmitglieder gehören neben Wirtschaftsverbänden und Institutionen insbesondere die Inhalte und Markenlenker namhafter Unternehmen.

